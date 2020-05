Épidémie de dengue : La progression de cas se poursuit dans l’Ouest, protégez-vous !

L’épidémie de dengue continue sa progression à un rythme soutenu. Le Sud de l’île est toujours la région la plus touchée, et la progression de cas se poursuit dans l’Ouest et l’Est. Maintenez votre vigilance, protégez-vous !