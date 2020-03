Epidémie de coronavirus : La France passe au stade 3

La France est désormais au stade 3 de l'épidémie du nouveau coronavirus, qui correspond à une circulation active du virus sur l'ensemble du territoire, a annoncé samedi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon au cours de son point presse quotidien.



"Nous sommes face à une épidémie débutante et rapide sur le territoire national, nous sommes donc désormais en stade 3", a-t-il déclaré.



"Au stade 3, la vie du pays devra continuer et notre pays gérera l'épidémie", avait précédemment indiqué le gouvernement.



Les patients sans gravité invités à rester chez eux



Dans les hôpitaux toutefois, la prise en charge des patients pourrait évoluer. Les patients infectés par le coronavirus ne seraient plus systématiquement pris en charge à l'hôpital. En effet, les patients "sans gravité" qui représentent une grande majorité des cas, seraient confinés chez eux. Un suivi par un médecin généraliste pourrait être effectué.



"Ce dispositif de maintien à domicile visera à ne pas saturer les capacités d'hospitalisation des établissements de santé et permettra de réserver les ressources des établissements de santé aux cas les plus graves", selon les recommandations du guide méthodologique ministériel à destination des professionnels de santé.



Dans les transports, continuité de l'activité



Il est peu probable que la totalité des transports s'arrête au moment du passage au stade 3, la fermeture complète étant exclue par le gouvernement. Le secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, est revenu ces derniers jours sur les évolutions prévisibles dans les transports français dans les prochaines semaines. "On s'attend à un absentéisme plus important" dans les entreprises du secteur, a-t-il expliqué.



A la RATP comme à la SNCF, les directions préparent "des plans de continuité de l'activité". Par ailleurs, la RATP a annoncé avoir mis en place des mesures de précaution, avec notamment une désinfection plus régulière des rames et une distribution de gel hydro-alcoolique à ses agents.



Dans les entreprises, le travail à distance privilégié



Dans les entreprises, les conseils d'hygiène, les recommandations de base du ministère de la Santé sont déjà relayées. Elles seront maintenues. Mais nombreuses sont les entreprises qui anticipent le moment où de nombreux salariés seront cantonnés à domicile.



Le télétravail pourra être renforcé, autant que les réunions à distance, réalisées en visioconférence. Le Premier ministre a également invité les entreprises à favoriser le travail à distance ce samedi.



Dans les entreprises où le télétravail n'est pas applicable, des mesures de précaution comme la désinfection des outils ou la suspension des visites aux personnes extérieures, pourrait également se développer.