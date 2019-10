La grande Une Épidémie : Le virus "mystère" n’est en fait qu’une gastro Un mystérieux virus, à l’origine de diarrhées, vomissements et autres douleurs abdominales, est au coeur des discussions sur les réseaux sociaux, voire dans certains médias. Si son nom ne vous est pas familier, le "rotavirus" revient pourtant chaque année sur notre île. Il est à l’origine d’une maladie bien connue : la gastro-entérite.

"Ce virus n’est pas si mystérieux que ça, indique le Dr François Chieze, directeur de la veille et sécurité sanitaire à l’Agence régionale de santé; il s’agit en effet d’un rotavirus : une infection virale saisonnière, généralement présente au moment des changements de saisons."



Eh oui, ce pas-si-mystérieux rotavirus revient en réalité chaque année séjourner quelque temps dans le système digestif des Réunionnais. Diarrhées, coliques, vomissements, nausées, fièvre parfois : ces symptômes sont bien connus, puisqu’il s’agit de ceux de la gastro-entérite.



"La gastro-entérite est une maladie qui peut être causée par des bactéries ou par un virus, les rotavirus notamment. Il existe un nombre non négligeable de rotavirus différents : en fonction du rotavirus, on peut avoir des formes plus ou moins sévères de la gastro", explique Dr Chieze.



En 2012 par exemple, l’ARS avait noté une forme de rotavirus plus virulente que les autres. "Cette année, il semble que ce soit plus l’aspect douloureux qui domine, plus que la gravité de la maladie", ajoute-t-il.



Aujourd’hui, l’ARS note une diminution des cas, ce qui indique une baisse de la propagation du virus sur le territoire.



Que faire en cas de symptômes ?



Les personnes les plus fragiles doivent consulter un médecin, en particulier les enfants et les bébés, pour éviter la déshydratation.



Les patients immunodéprimés, les personnes âgées et les femmes enceintes devront être particulièrement vigilants car dans leurs cas la maladie peut potentiellement entraîner des complications.



L’épidémie de grippe, bien plus inquiétante pour l’ARS



La gastro n’est pas la seule maladie à revenir chaque année lorsque La Réunion change de saison. Un autre virus bien connu a fait son apparition ces dernières semaines : la grippe.



"On compte déjà 4 décès et plus d’une trentaine d’hospitalisations dus au virus de la grippe", explique le directeur de la veille et sécurité sanitaire. Le nombre de cas est en augmentation constante depuis quelques semaines avec 10% de la population de passage en consultation cette semaine.



"Alors que l'épidémie bat son plein, seulement 35% des personnes considérées "à risque" sont vaccinées contre la grippe. Et notamment chez les soignants et le personnel hospitalier", regrette Dr François Chieze, "le principe de la vaccination, c'est de se protéger de la maladie, mais surtout de protéger son entourage !"



Dans certains pays d'Europe, la vaccination contre la grippe et d'autres maladies virales fréquentes est obligatoire pour quiconque travaille dans l'enceinte d'un hôpital. En France, ces vaccins sont recommandés au personnel soignant, mais pas obligatoires.



En mai dernier, deux médecins du CHU Felix Guyon ont contracté la rougeole puis ont contaminé plusieurs patients de l'hôpital. Ces médecins n'étaient pas vaccinés contre la maladie et l'ont eux-mêmes attrapée en entrant en contact avec un malade.



Un groupe de travail au sein du ministère de la Santé réfléchit à la possibilité de rendre obligatoires les vaccins contre la grippe, la rougeole et la coqueluche d'ici 2020 pour tous les soignants.

