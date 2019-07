Éperon : Des pompiers en intervention menacés par un homme armé

Les pompiers de la Saline-les-Bains sont appelés sur un feu de broussailles à l’Éperon hier soir. À priori rien de bien alarmant.



Mais c’est en arrivant sur place, vers 22h40, que les quatre soldats du feu sont accueillis par un homme d’une quarantaine d’années. Celui-ci habite à proximité du terrain public ravagé par les flammes.



Le riverain au comportement bizarre les accuse d’arriver trop tard et leur ordonne de laisser brûler. Le ton monte.



Les pompiers le voient alors ramasser un objet par terre. L’un des pompiers affirme avoir aperçu la crosse d’un révolver dépasser de derrière son dos. Les quatre pompiers parviennent à maîtriser l’individu au comportement trouble avant d’appeler les forces de l’ordre.



En attendant leur intervention, le conducteur du camion s'enferme dans le véhicule avec l'arme pendant que ses collègues surveillent l'individu à l'extérieur.



Les gendarmes arrivent, embarquent l'agité qui profère des menaces de mort. L’homme a été placé en garde à vue. Les pompiers, choqués, parlent de possible guet-apens et sont actuellement entendus.