Sport Enzo "fasty foxy" Hoarau en piste ce week-end à Valence

La manche ESBK aura lieu à Valence ce week-end du 22 au 24 octobre. Cette manche sera bien sûr disputée par le réunionnais Enzo Hoarau en Moto4, avec sa moto estampillée N°33. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 10:34

La dernière course en Championnat espagnol de Superbike s’est déroulée le dernier week- end d’Aout. Toutefois, point de vacances pour le jeune pilote réunionnais Enzo "fasty foxy" Hoarau trop longtemps sevré de roulage suite à sa blessure de mis saison. Dans l’intervalle Enzo a roulé sans discontinuer pour affiner ses reprises de repères et sa convalescence.



Chaque week-end, le saint joséphois aura ainsi évolué sur différentes montures face à différents opposants. Auteur de plusieurs podiums et victoire, c’est en totale confiance qu’Enzo à terminer sa phase préparatoire lors d’une séance de roulage sur le circuit de Valence le week-end passé.



C’est en effet sur ce même circuit que la compétition à haut niveau reprend ces droits du 22 au 24 Octobre. Le circuit de Valence développe une longueur de 4km qui tourne dans le sens anti-horaire. Avec 9 virages à gauche et cinq à droite, ce court tracé offre une ligne droite de 876m.



Ce week-end le pilote réunionnais disputera donc son quatrième meeting dans la série espagnol dont les concurrents en seront à leur sixième rendez-vous. Auteur d’excellents résultats lors de la dernière confrontation à Navarra, Enzo est clairement sur une phase ascendante comme le souligne son coach Thibaut Gourin : "Pour un rookie, Enzo fait une très belle première saison en ESBK. Il continue de progresser et est de plus en plus précis en trajectoires. Il applique parfaitement les consignes et poursuit sa progression rapidement".



Ce week-end, sera l’occasion de mesurer sa progression depuis le début de saison quand l’objectif était avant tout de signer un top15. Aujourd’hui le but est clairement la lutte pour les top positions et le podium en Moto4 pour le pilote numéro 33.



La journée de Jeudi est consacrée à deux sessions d’entraînement hors chrono de 40 minutes chacune.





Regis Labrousse