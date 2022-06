Sport Réunion Enzo Hoarau sur un circuit mythique

Communiqué de l'équipe d'Enzo Hoarau : Par N.P - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 09:46

Le circuit catalan sera le terrain de jeu du week-end pour les participants au Championnat d’Europe de vitesse moto CEV. Dans cette série, l’ETC (European Talent Cup) accueille un jeune pilote réunionnais: Enzo «fasty foxy» Hoarau. Rookie au guidon d’une Honda NSF250, le saint joséphois de 13 ans fait partie des jeunes pousses qui entament leur carrière vers le monde professionnel.



«Barcelone est un circuit où je n’ai roulé qu’une seule fois,» précisait le pilote. «Ce n’est pas celui que je connais le plus au calendrier mais j’y avais eu l’occasion de rouler dans différentes conditions. Sur la pluie pour commencer puis sur le sec en fin de meeting.» Le pilote y a déjà quelques repères même si il faudra les adapter à sa monture en CEV et essentiellement aux pneumatiques différents. «Ce sera ma troisième course et je commence à mieux comprendre le fonctionnement de la NSF. Les pneus sont également différents et le comportement en courbe est complètement changé.».



Enzo aura pour objectif principal de se glisser dans le top14 de sa série pour se qualifier et participer aux courses à proprement parlé. «J’aime bien ce circuit. Il y a plusieurs types de virages et ils sont tous intéressants.»



Avec une longue ligne droite de plus d’un kilomètre,les vitesses atteintes dépasseront les 250km/h, impressionnant pour un jeune ado de 13 ans à peine sorti de l’enfance !



La course dominicale sera à suivre live sur Youtube sur la page: FIMJuniorGP