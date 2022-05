Enzo Hoarau prêt pour Estoril

Le circuit portugais d’Estoril accueille ce week-end le troisième meeting de la saison d’ESBK (championnat espagnol de Superbike). Le jeune pilote réunionnais Enzo«fasty foxy» Hoarau est engagé avec son numéro33 fétiche au guidon de sa Beon dans la catégorie pré-moto3. Le meeting comporte un programme complet sur le circuit lusitani en particulièrement complet avec un total de 13 courbes aux rayons très divers. Le Saint-Joséphois reprend donc la piste tout au long de ce mois de Mai avec des courses qui s’enchaînent les unes après les autres chaque week-end.



«Je commence à avoir de bons repères avec cette moto,» concédait le pilote. «J’ai roulé la semaine passée pour la première fois en course sur cette piste d’Estoril. La moto est différente cette fois mais j’ai de bons repères.» En ESBK, le pilote est régulièrement aux avant postes et l’objectif est évidemment de se battre pour de gros points. Actuel 5° du Championnat après deux meetings (4 courses), le rookie a pour ambition de poursuivre son apprentissage parmi les meilleurs de la discipline et se battre en tête à chaque fois qu’il se créé l’opportunité de briller.



La course de dimanche sera à suivre Live sur la page Youtube de la Fédération espagnole de motocyclisme: RFME.