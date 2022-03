Enzo Hoarau est de retour sur la piste

Le jeune pilote réunionnais Enzo "Fasty Foxy" Hoarau reprend la course contre la montre sur le circuit où il s’était octroyé un podium l’an passé. Rien ne change, tout change, serait-on tenté d’écrire ! C’est en effet à Jerez que le surdoué déjà repéré par nombre d’observateurs du circus a repris le guidon en confrontation officielle.



Néanmoins l’intersaison n’aura pas été marquée du sceau du repos. Venu se ressourcer sur son île natale quelques jours au moment des fêtes de fin d’année, Enzo a rapidement repris le chemin des pistes pour un travail de fond avec son encadrement. Prises d’angles, reprise des gaz, freinages, tous les indispensables ont été remis sans cesse sur l’ouvrage au cours des 3 mois écoulés.



Le week-end passé a été marqué d’un step supplémentaire. Désormais âgé de 13 ans, Enzo monte de catégorie. Après une saison de rookie en Moto4 qui lui aura permis de se confronter avec succès au gratin de la série référence (celle de Quartararo à ses débuts) l’ESBK espagnol, le Réunionnais passe en pré-Moto3 en étant le plus jeune et le moins expérimenté de la série.



C’est sur la piste de Jerez que la première séance de tests officiels s’est déroulée le week-end passé. "Il s’agissait de prendre possession de la machine et mesurer son adaptation", expliquait son papa Samuel Bellon, "Il ne s’agissait pas de se battre à tout prix pour un chrono. Enzo roulait la première séance en medium contrairement aux autres équipés de soft. Mais Enzo a bluffé tout le monde, moi y compris. Lors de la première séance il signait le top5 des meilleurs chronos", détaillait Samuel, "Dimanche lors des deux séances, il roulait en pneu soft comme les autres et a collectionné les meilleurs tours en configuration course. C’est extrêmement prometteur."



Au vu de ses chronos pour le moins flatteurs au terme de ce week-end d’essais officiels, la pression ne semble pourtant pas affecter Enzo. "Ca s’est bien passé", déclarait-il sobrement, "j’ai pu monter en puissance au fil des tours et je comprends de

mieux en mieux cette moto."



Comme son nom l’indique, le pré-Moto3 rapproche le Réunionnais d’une véritable carrière au plus haut niveau. Les différences par rapport à sa Beon de l’an passé sont importantes. "La vitesse pure est beaucoup plus importante", expliquait le papa, "là les pilotes peuvent prendre jusqu’à 250km/h. Pour un petit gabarit et un garçon de 13 ans. ça doit impressionner !"



Le prochain rendez-vous est en course pour la manche inaugurale ESBK le premier weekend d’Avril à Jerez.