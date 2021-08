Enzo Hoarau en net progrès

Ce samedi matin était consacré au Time attack (séance de qualification) qui conditionne la grille de départ en vue de la course 1 cet après-midi (16h00 local soit 18h00 heure Réunion).



En s’élançant en tête de meute lors du premier run de 6 tours chrono, Fasty Foxy aura servi de lièvre de luxe aux cadors qui avaient choisi de partir dans ses roues. Malgré l’absence de possibilité d’aspiration, le jeune Saint-Joséphois améliorait très nettement sa marque en signant un chrono de 1m58.617. Malgré son manque de roulage durant sa convalescence de deux mois et demi et deux meetings, le Réunionnais se montrait au niveau des meilleurs de la discipline.



Pour son deuxième run après un passage par les stands, Enzo choisissait de s’élancer en solo pour se jauger sans permettre à ses opposants de profiter de sa roue. Au terme des 3 tours lancés de ce second run, Fasty Foxy améliorait encore son record personnel et fixait son chrono référence en 1.58.513, soit pratiquement une seconde de mieux qu’en mai.



Mickaël Thuillier qui préside aux destinées techniques de la Beon précisait : « Pour un retour de blessure, Enzo fait de super chronos. Ses concurrents ont deux meetings de plus dans les pattes et Enzo a repris le guidon de cette Moto4 pour la première fois depuis mai jeudi matin.Lors du deuxième run, Enzo a roulé solo et malgré le vent de face sans aspi signe un très bon temps. Par ailleurs, il parvient à signer régulièrement ces chronos. En course cet après-midi, les chronos devraient tourner en petit 58. Enzo est donc dans le bon tempo».



Le départ sera crucial et il sera primordial pour le jeune réunionnais d’accrocher le bon wagon de tête qui sera sans doute assez fourni avec une dizaine de pilotes attendus. « Enzo devra faire preuve de patience et jouer stratégique en ne cherchant pas à prendre la tête trop tôt », terminait Mika avant de retourner à l’ouvrage sur la Moto.



Rendez-vous est donc pris à 16h00 local (18h00 Réunion) pour la course 1 de 12 tours. Enzo Hoarau s’élancera en 3e ligne en P8.