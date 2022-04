Communiqué Enzo Hoarau : Une performance "encourageante et prometteuse" pour le premier meeting de la saison

Communiqué de l'équipe d'Enzo Hoarau : Par N.P - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 10:09

C’est dans le Sud de l’Espagne à Jerez que le pilote réunionnais Enzo «FastyFoxy» Hoarau démarrait sa saison 2022 face à une quarantaine de concurrents. Rookie enPré-Moto3 dans le cadre de l’ESBK (Championnat d’Espagne de Superbike), Enzo a pu prendre de précieux repères pour une double saison ESBK et CEV (Championnat d’Europe de vitesse).



Au programme de ce premier meeting de la saison, deux courses de 13 tours sur le circuit andalou international. Qualifié P4 le Samedi matin, le réunionnais a ainsi prouvé sa pointe de vitesse au guidon d’une nouvelle moto. Dans la course de l’après-midi, Enzo prenait le bon wagon dès son envol. Il terminait P7 au sein d’un groupe de six pilotes séparés d’une demi-seconde sur la ligne alors que les autres pointaient loin derrière. «Je commence à prendre de bons repères au guidon de cette Beon mais il reste beaucoup de travail.»expliquait Enzo à l’arrivée de cette première confrontation. En ce qui concerne le staff technique, satisfecit concernant la vitesse du rookie alors que le gros du travail reste la stratégie de course et le positionnement au sein du peloton. Lors de la course dominicale, le saint-joséphois démarrait P7 suite à son résultat de la veille.



Malgré un bon départ, il faisait un high side dès le troisième virage mais parvenait à rester sur la moto. Perdant le contact avec la tête de course dès le départ, Enzo devait se reconcentrer mais commettait une petite faute dans le T6 du premier tour en tirant droit. Dès lors, la course prenait une autre dimension et le réunionnais se voyait relégué dans le peloton de chasse. Leader de ce deuxième groupe dès le 4° tour, il traînait derrière lui une meute de 5 pilotes heureux de profiter d’un tel lièvre. Sans espoir de recoller le peloton de tête, Enzo devait se contenter de travailler son pilotage en tenant à distance ces 5 opposants. Mission remplie pour lui puisqu’il termine cette course2 à P6. «J’ai encore un peu de mal à faire tourner la moto et remettre les gaz au bon moment.»analysait-il.



«C’est vrai que c’est une première pour moi dans la catégorie mais on doit travailler le châssis pour que je sois parfaitement à l’aise. Suite à mes erreurs du premier tour, il m’a fallu un peu de temps pour me reconcentrer car je n’avais pas envie d’enrefaire une.» Qualifiant sa course de moyenne, le rookie avait toutefois un rythme de course équivalent aux leaders. Du travail en perspective pour le porte drapeau réunionnais en vue de sa prochaine course programmée du 21 au 24 Avril à Valence (ESBK). Enzo «Fasty Foxy» Hoarau cumule donc P7 et P6 sur cette course ce qui lui permet de pointer dans le top5 du classement général provisoire. Sacrée performance pour un rookie!