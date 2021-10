Enzo Hoarau : Pole, premier podium, puis...

C'est sur le prestigieux circuit Ricardo Tormo de Valence en Espagne que le jeune pilote réunionnais Enzo Fasty Foxy Hoarau avait rendez-vous ce week-end pour l'avant-dernier meeting du Championnat ESBK (championnat espagnol de superbike) en catégorie Moto 4.



Après une mise en condition et diverses adaptations apportées à la Beon lors des séances FP1et FP2 la journée de vendredi. Enzo réalisait une grosse performance en signant sa première pole lors de la séance de Time Attack du samedi matin. En excellentes conditions après sa convalescence suite à sa double fracture de mi-saison, Fasty Foxy se présentait sur la première place de la ligne de départ pour la course du samedi. Menant le bal la majorité de la course, il se faisait reprendre par le groupeto de chasse dans l'ultime tour pour redescendre à la 4è place un court instant avant le sprint final qui le voyait terminer en trombe à la deuxième place à seulement un demi dixième de la référence absolue en ESBK, Longarela. Enzo Fasty concrétisait par un podium en P2 ses très bonnes prédispositions remarquées lors des derniers meetings.



Lors du warm up matinal du dimanche, Eno validait ses choix techniques en vue de la deuxième et dernière course au programme du meeting de Valence. Cette course était loin de de tourner en la faveur Fasty Foxy qui, à peine quelques mètres après s'être élancé, voyait sa monture caler en pleine ligne droite. Se signalant immédiatement en levant le bras, un concurrent s'étant élancé depuis le fond de grille ne le voyait pas et heurtait la Beon d'Enzo Hearau à haute vitesse. Le drapeau rouge étant immédiatement déployé sur le circuit pour permettre l'évacuation du #5, Miguel Bemal, blessé lors de la collision. "A vrai dire je n'ai rien vu venir", déclarait Enzo Fasty Foxy Hoarau, "sur le moment j'ai été surtout extrêmement déçu que la moto cale après le départ puis un gros choc par l'arrière. J'ai été propulsé sur la droite côté muret mais j'ai pu rester sur la moto". Compte tenu des dégâts sur la seule moto de course du Réunionnais, il lui était évidemment impossible de repartir. L'encadrement sportif d'Enzo nous informait par la suite que Miguel se plaignait de douleurs à la cuisse sans plus de précisions la part du team MRE Talent à l'heure de notre bouclage.



Prochain rendez-vous le fabuleux circuit de Jerez le week-end prochain (28 au 31 Octobre).