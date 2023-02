Communiqué Envol des pétrels au mois d'avril : Les bons gestes pour limiter le risque d'échouage

La période d'envol des jeunes pétrels de Barau approche à grand pas. La SEOR détaille les informations et préconisations à mettre en oeuvre pour limiter le risque échouage durant tout le mois d'avril. Par N.P - Publié le Vendredi 24 Février 2023 à 11:45

Contexte



Chaque année au mois d’avril, la SEOR met en œuvre une campagne d’information et de sauvetage afin de sauver un maximum de jeunes Pétrels de Barau victimes d’échouage causé par la pollution lumineuse. En 2023, la SEOR souhaite poursuivre les actions de sensibilisation à cette problématique.



Ces actions visent à sensibiliser la population au phénomène d’échouage de ces oiseaux et aux gestes à mettre en œuvre pour limiter celui-ci, mais également à inciter l’ensemble des partenaires à réaliser des actions de réduction des éclairages voir d’extinction totale durant le mois d’avril.



Ces actions sont d’autant plus nécessaires en 2023 car les conditions lunaires au cours du mois d’avril laissent craindre un risque d’échouage sans précédent : la nouvelle lune coïncidant avec le pic d’envol des Pétrels, jusqu’à 1200 échouages sont attendus en avril 2023. Cette prévision pourrait être largement dépassée si aucune mesure de réduction des éclairages n’est appliquée.



Le Pétrel de Barau



Le Pétrel de Barau est une espèce d’oiseau marin endémique de La Réunion, classée « en danger d’extinction » par l'IUCN depuis 2000. Cette espèce qui vit en mer tout au long de l’année, revient sur l’île une fois par an pour se reproduire. Pour se faire, ils rejoignent à la nuit tombée leurs colonies situées au niveau du Piton des neiges et du Grand Bénare. La reproduction débute au mois de septembre et se termine en avril. Les jeunes Pétrels de Barau prennent alors leur envol pour la première fois et tentent de rejoindre l’océan en suivant le reflet de la lune et des étoiles sur l’eau.



Un grand nombre d’entre eux sont alors attirés par les lumières artificielles, et s’échouent au sol, d’où ils sont incapables de se renvoler seuls. En absence d’une action de sauvetage, ils n’ont alors aucune chance de survie.





Prévisionnel du risque échouage du mois d’avril 2023



PREVISIONNEL DES ÉCHOUAGES ATTENDUS



En avril 2023, la nouvelle lune aura lieu le 20 du mois, soit en plein cœur du pic d’envol des jeunes Pétrels de Barau. Le risque d’échouage sera donc maximal cette année, notamment autour de cette date. Les années précédentes où la phase lunaire était proche du pic d’envol sont 2012, 2015, 2018 et 2020. En moyenne, près de 950 échouages ont été comptabilisés ces années-là au mois d’avril.



Ces données permettent d’établir des estimations et donc un prévisionnel des échouages, qui pour 2023 annonce entre 900 et 1200 Pétrels signalés échoués du 1er avril au 12 mai.



Toutefois, il est probable que cette prévision maximale de 1200 échouages soit largement dépassée si les efforts d’extinctions ne sont pas entrepris. Si des conditions météo dégradées (pluie, vent, nuages bas,..) ont également lieu au cours de la période d’envol, la pollution lumineuse serait décuplée et entre 1500 et 2000 échouages pourraient avoir lieu.

CALENDRIER DES EXTINCTIONS



En 2023, les efforts d’extinction doivent être entrepris du 07 avril au 03 mai, période durant laquelle 96% des échouages de Pétrels de Barau sont attendus.



- Période « jaune » en début et fin de période d’envol : il convient de limiter le plus possible les éclairages extérieurs et les évènements en soirée. Les éclairages sportifs doivent être éteints autant que possible dès 19 H.



- Période « rouge » du 13 au 28 avril inclus : cette période de 16 nuits consécutives est la plus critique, avec 83 % des échouages attendus. Durant cette période, les efforts d’extinction des éclairages doivent être maximaux et intervenir dès 19 H : pas d’événements en soirée nécessitant des éclairages, extinction impérative des éclairages sportifs avant 19 H.



Agissons ensemble pour réduire la pollution lumineuse durant le mois d’avril et protéger le Pétrel de Barau ! Merci d’avance pour votre implication !