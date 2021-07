A la Une . Envol 2 : Un voyage musical à la salle Canter

Samedi 10 juillet aura lieu la deuxième représentation du spectacle "Envol 2" à la salle Wladimir Canter (Sainte-Clotilde). Gilbert Pounia sera accompagné de Ker Amadeus et Ker’EDF pour un voyage musical qui met à l’honneur les voix de 18 jeunes filles. Un spectacle baptisé Envol puisque de ces jeunes artistes vont quitter l’île pour suivre leur route. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 14:28

Samedi 3 juillet à Stella s’est jouée la première représentation de Envol 2, la nouvelle production d’Amadeus.



Et s’il n’y avait qu’un mot à retenir de ce spectacle musical, cela serait « quels talents » ! Pendant près de deux heures se sont déroulés sous nos yeux étonnés 14 tableaux choisis par les chanteurs eux-mêmes.



Il y avait des musiques de chez nous, au rythme entraînant des maloyas ou ségas, joué et chantés subliment par des solistes et choristes qui ne manquaient absolument pas de talent !



Avec Gilbert Pounia à leur côté, et qui a généreusement prêté des titres de son répertoire, ce sont non seulement des voix de choeurs, mais aussi des danses qui subliment la partition jouée. Et il y avait du coeur, de l’émotion au son de « Patri » ou encore « Nasion ». Un « bat fou » d’anthologie, qui révèle là encore la maîtrise parfaite de ces jeunes choristes.



C’est au final, la plus belle des surprises d’Amadeus ! L’immense talent de ses jeunes élèves (entre 12 et 20 ans) !



Nous les avons vus éclore dans des opéras (Les enfants du Levant) puis, plus tard, sous la bannière de « Li Te Ve War » un autre spectacle musical (produit là encore par Amadeus). Depuis elles ont laissé épanouir leurs talents : voix, textes, danses. À leur côté depuis 20 ans les plus grands artistes de l’île (Sicard, Pounia, Waro par exemple), mais aussi de la zone (Madagascar, Maurice, Seychelles). Des musiciens professionnels, tous aussi talentueux, les accompagnent, comme la collaboration inédite avec la chorale de Ker’EDF qui s’est installée depuis près de 10 ans à leurs côtés.



Aussi, les plus « grandes » des jeunes filles de Ker’Amadeus ont laissé éclater là encore leurs talents sur un montage scénique de leurs choix.



Nous vous le disions : 14 tableaux ont défilé sous nos yeux ébahis. 14 univers différents choisis par les choristes qui s’apprêtent à quitter l’île pour poursuivre leur route. 14 mises en scène pour nous dire leurs joies, leur éclatante jeunesse, pour laisser parler l’amour, mais aussi leurs peines.



Et nous nous sommes laissés emportés par l’émotion, les frissons et le vertige des voix à vous couper le souffle et une mise en lumière ô combien sublime.



La juste puissance d’une note sur « SOS », celles plus cristallines des plus jeunes choristes (du collège les Alizés emmené par Julie Bastide, ou encore un duo remarquablement en accord sur un « je suis malade » tremblant de sincérité. Sur ce tableau le plus bel étonnement viendra d’une danseuse talentueuse qui vient de faire ses débuts dans la troupe.



Le final nous a confirmé le tout, si vous aviez encore un doute ! « Stand Up » réunira sur la scène tous les choristes, danseurs et musiciens. C’est beau, c’est merveilleux, mais surtout un concentré de tous les talents. On en sort époustouflé et interloqué.



La Réunion a de jeunes talents, nous en avons eu une éclatante démonstration à Stella Matutina.



Pour les plus chanceux ayant déjà acheté leurs places pour Canter, ne ratez pas cette occasion. Elle est maintenant unique, car cette dernière représentation de « Envol 2 » affiche déjà complet.













