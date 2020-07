Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Environnement : une opération coup de poing menée en centre-ville de St-Paul ​Les équipes communales de la Ville de Saint-Paul viennent de réaliser une opération d’élagage ce dimanche 19 juillet 2020, de 6 heures à 13h30, suite à plusieurs signalements des professionnels et des usagers.

Objectif : éliminer les cochenilles présentes sur des arbres situés au centre-ville saint-paulois pour éviter la contamination d’autres espèces végétales.



Huit agents de la Direction de la proximité environnementale élaguaient 31 arbres entièrement contaminés par les cochenilles.



Les rues du Commerce, Rhin et Danube, Marius-et-Ary-Leblond et Sarda-Garriga étaient concernées. Tout comme un des secteurs du Quai Gilbert où un arbre était aussi élagué à la demande des forains, régulièrement présents au marché forain du front de mer.



Les équipes démarraient leur travail dans les rues comportant peu d’habitations afin d’assurer la tranquillité des riverains. En observant bien sûr toutes les mesures de sécurité et le respect des gestes barrières.



Les déchets végétaux étaient ensuite évacués vers le site de la grotte du Peuplement au niveau du site de transit provisoire. Pour être broyés et réutilisés dans les opérations d’embellissement des espaces verts réalisés par les équipes en régie communale.





La brigade verte intervient en complément de la BIRE sur le terrain. Ces deux brigades effectuent principalement le nettoyage des rues, l’élagage, l’enlèvement des encombrants et de dépôts sauvages mais également la verbalisation des auteurs de dépôts quand cela est possible.



Les agents du service Environnement, tout comme les ASVP de la Brigade verte et les agents de la BIRE se mobilisent. Et interviennent sur les multiples secteurs du territoire. Les agents réalisent des rotations dans toute la commune.



Opération de nettoyage



Des interventions effectuées progressivement d’après les secteurs de compétence.



En effet, si les dépôts ne sont pas sur des espaces privés ou publics communaux, la mairie se rapproche des propriétaires ou gestionnaires concernés pour qu’ils réalisent également les opérations de nettoyage nécessaire pour ramener la salubrité des sites, via les équipes de la Direction Cadre de vie.



Vous pouvez aussi alerter le Territoire de la Côte Ouest (TCO) pour signaler des situations problématiques. Le TCO assure en effet la compétence de la collecte des déchets. N’hésitez pas à contacter ses services pour effectuer un signalement de dépôts d’ordures.



Formulaire en ligne



Soit en remplissant un formulaire en ligne sur le



Vous pouvez aussi les signaler à la



Contacter l’ARS pour les démoustications



L’Agence régionale de Santé de la Réunion (ARS) mène plusieurs opérations de



L’ARS publie régulièrement de nouveaux calendriers de ces interventions. Vous pouvez directement contacter cette structure afin de lui remonter les situations problématiques : terrain abandonné, gîtes larvaires… au numéro vert 0800 110 000.

