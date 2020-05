Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Environnement : stop aux makots !





Des dépôts sauvages trop souvent observés Les agents du service Environnement de la ville de Saint-Paul ou les médiateurs de Cycléa observent régulièrement ces incivilités. De «magnifiques» exemples d’incivisme en pleine épidémie de

Une montagne de déchets en fer visible rue Balafon à l’Éperon. Des dépôts sauvages signalés entre Hélilagon et l’Éperon. Des carreaux, des morceaux de meubles ou des objets en plastique jetés en pleine nature… C’est le moment de dire stop aux makots !Les agents du service Environnement de la ville de Saint-Paul ou les médiateurs de Cycléa observent régulièrement ces incivilités. De «magnifiques» exemples d’incivisme en pleine épidémie de dengue et de pandémie mondiale du Covid-19.





Ces dépôt sauvages ou d’ordures ne constituent pas des cas isolés. Malgré les interventions quotidiennes des équipes communales ou de celles des collecteurs du Territoire de la Côte Ouest (TCO).



Celles-ci enlèvent chaque semaine les dépôts sauvages. Comme l’illustre



Opérations coup de poing de Saint-Paul

Les agents du service Entretien des Espaces Publics ont mené une opération coup de poing pour nettoyer ce secteur suite aux nombreux signalements de dépôts d’ordures.



Une mission assurée par la ville de Saint-Paul en complément de celles du TCO, chargé d’assurer la collecte des déchets.

Cette action s’inscrit également dans le cadre de la lutte anti-vectorielle. Ces opérations coup de poing se dérouleront à nouveau dans d’autres secteurs de la ville.

Tous ensemble pour le respect de l’environnement Plusieurs acteurs se mobilisent dans le cadre de la lutte anti-vectorielle. Agents du service Environnement de Saint-Paul, TCO, Agence régionale de Santé de La Réunion, Service départemental d’incendie et de secours…



Les citoyens doivent se mobiliser dans ce combat pour le respect de l’environnement et de leur lieu de vie. Des actions se déroulent sur le terrain pour nettoyer les quartiers saint-paulois.



À la population de participer également en adoptant les bons réflexes. Cela permettra d’éviter de polluer et d’améliorer le cadre de vie de tous.



Nettoyer son environnement, respecter le calendrier de collecte, utiliser les déchèteries, ne pas jeter ses déchets dans la nature…. Une multitude de solutions existe pour limiter les dépôts sauvages. Alors maintenant on dit stop aux makots ! Objectif : garder sa ville propre.



Les déchèteries pourtant rouvertes Malgré ce travail de terrain, les équipes communales, de Cycléa ou du TCO voient s’entasser quotidiennement des dépôts d’ordures sur le bord des chemins ou des routes.



Des déchets laissés pendant plusieurs jours avant la collecte des encombrants réalisée par le TCO. Sans tenir aucun compte des calendriers de collectes ou sans emmener des ordures directement dans les déchèteries.



Des structures pourtant rouvertes aux particuliers depuis le 21 avril. Elles fonctionneront à des



Un travail de nettoyage quotidien des équipes communales Pour



La brigade verte intervient en complément de la BIRE sur le terrain. Ces deux brigades effectuent principalement le nettoyage des rues, l’élagage, l’enlèvement des encombrants et de dépôts sauvages mais également la verbalisation des auteurs de dépôts quand cela est possible.



Les agents réalisent des rotations dans toute la commune. Des interventions réalisées progressivement d’après les secteurs de compétence.



En effet, si les dépôts ne sont pas sur des espaces privés ou publics communaux, la mairie se rapproche des propriétaires ou gestionnaires concernés pour qu’ils réalisent également les opérations de nettoyage nécessaire pour ramener la salubrité des sites, via les équipes de la Direction Cadre de vie.



Alerter le TCO sur les dépôts sauvages Le TCO assure notamment la mission de collecte des déchets. Vous pouvez alerter ses services pour effectuer un signalement de dépôts d’ordures.



Soit en remplissant un formulaire en ligne sur son



Vous pouvez aussi les signaler via la



Contacter l’ARS pour les démoustications L’Agence régionale de Santé de la Réunion (ARS) mène plusieurs opérations de



L’ARS publie régulièrement de nouveaux calendriers de ces interventions. Vous pouvez directement contacter cette structure afin de lui remonter les situations problématiques : terrain abandonné, gîtes larvaires… au numéro vert 0800 110 000



Alors vous le voyez, les équipes se mobilisent sur le terrain. Tout comme la ville, le TCO et ses partenaires ou l’ARS et ses partenaires. Vous pouvez leur signaler des actes d’incivilité. Signaler c’est bien, nettoyer c’est mieux !



Vous pouvez donc choisir de vous impliquer à leurs côtés pour dire stop aux makots ! Respecter l’environnement, entretenir son cadre de vie, adopter les bons réflexes… Des gestes simples à accomplir que vous pouvez appliquer dès maintenant.

