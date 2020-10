Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Environnement : Saint-Paul au secours des personnes vulnérables La Ville de Saint-Paul vient de réaliser une opération d’envergure ce mercredi 7 octobre 2020 dans la rue du Chemin d’eau à Fleurimont. Objectif : retirer plusieurs mètres cubes d’ordures de la cour d’une personne âgée et vulnérable.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre des multiples actions de lutte anti-vectorielle (LAV) menées par la commune. Et vise à éliminer les gîtes larvaires, véritables nids à moustiques, vecteurs de la dengue.



Direction le domicile de Gilmee Dorval, âgée de 76 ans, ce mercredi. Sa famille contactait les services de la collectivité (Pôle Développement Durable) pour retirer les encombrants. Sa santé reste en plus fragile. Les médiateurs instruisaient ensuite le dossier afin de savoir si Madame Dorval était éligible à cette opération.



Six associations spécialisées et sensibilisées à la LAV sillonnent le territoire saint-paulois pour accomplir de type de missions liées à la LAV. Une quarantaine de personnes se mobilise sur ce dispositif.

INTERVENTION RAPIDE

Une opération saluée par la fille de Madame Dorval. Elle se satisfait de l’efficacité de ce nettoyage. «Je trouve que l’intervention a eu lieu rapidement. Je trouve ce dispositif super. Notamment en cette période de dengue. Ce sont de bons travailleurs », commente Marie-Pierre Vochre.



Elle aussi participe au travail de ramassage. Tôles, bouteilles en verre, gros électroménagers, ferrailles, canapés usagers… Devant ses yeux, certain.e.s mettent les déchets dans des sacs. Pendant que d’autres les déplacent sur le chemin pour la future collecte réalisée par le Territoire de la Côte Ouest (TCO).



Près d’une dizaine de membres d’une association nettoie la cour de Madame Dorval.



10 MÈTRES CUBES D’ORDURES

Bilan final de ce nettoyage : près de 10 mètres cubes d’ordures ramassés puis miss en présentation pour la collecte du lendemain effectuée par le TCO. Les déchets d’équipements électroniques et électriques (



Cette intervention permet également de sensibiliser la population saint-pauloise à l’importance de respecter les calendriers de collecte de déchets. Trois interventions au domicile de personnes vulnérables se déroulent en moyenne chaque semaine à Saint-Paul.



Les associations effectuent parfois de l’élagage chez les personnes fragiles.



ÉLIGIBILITÉ À CE DISPOSITIF

Pour bénéficier de ce type d’intervention, vous pouvez contacter les services du Pôle Développement Durable au 02 62 45 90 91 ou le 02 62 45 90 51 ou par e-mail (contact.dengue@mairie-saintpaul.fr). On pourra ainsi vous informer avec précision. Notamment sur les conditions d’éligibilité à ce dispositif.



Cette opération portée de la Ville de Saint-Paul participe à l’effort de lutte contre la dengue.



L’épidémie continue en effet de circuler. Avec 19



La Ville, le TCO et l’Agence régionale de Santé La Réunion (ARS) ne ménagent pas leurs efforts dans les actions de prévention et de sensibilisation auprès de la population. Vous pouvez consulter ici le calendrier des futurs Vide Fond de Cour.



COMMENT AGIR EN DEHORS DES VIDE FOND DE COUR

Signaler via la page Allo propreté



Pour



Ces deux brigades interviennent suite aux signalements des administrés via la



La Brigade Verte réalise la verbalisation des auteurs de dépôts quand cela est possible.



Si les dépôts sauvages ne se trouvent pas sur des espaces privés ou publics communaux, la mairie se rapproche des propriétaires ou gestionnaires concernés pour qu’ils réalisent eux mêmes les opérations de nettoyage nécessaire pour ramener la salubrité des sites.



Vous pouvez faire remonter tout constat de ce type de situation dans votre voisinage sur le mail contact.dengue@mairie-saintpaul.fr



La Police Municipale vient également faire des verbalisations des auteurs de dépôt sauvage en flagrant délit ou sur indices donnés par les usagers permettant d’identifier les pollueurs. Elle traite aussi les carcasses de voiture immatriculées présentes sur le domaine public.



La Ville de Saint-Paul assure ces missions en complément de celles du TCO, chargé de réaliser la collecte des déchets, de celles des médiateurs de Cycléa et de celles de l’ARS engagés dans la lutte contre la dengue.



ALERTER LE TCO

Vous pouvez aussi alerter le TCO pour signaler des situations problématiques. Le TCO assure en effet la compétence de la collecte des déchets. N’hésitez pas à contacter ses services pour effectuer un signalement de dépôts d’ordures.



Soit en remplissant un



Nous vous rappelons que les 5



LES DÉMOUSTICATIONS DE L’ARS

L’ARS réalise ainsi plusieurs démoustications dans les quartiers de Saint-Paul. Des zones uniquement concernées par des regroupements de cas de dengue. L’ARS vient démoustiquer uniquement si des cas de dengue sont confirmés dans un secteur. L’ARS publie régulièrement de nouveaux calendriers de ces interventions.



