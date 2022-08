Environnement, Mobilité et Aménagement : La CINOR accueille une délégation du CEREMA

Le 1er vice-président de La CINOR Jacques LOWINSKY a reçu le mardi 23 août 2022 une délégation du CEREMA (Centre d’Études et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement), présidée par Mme Marie-Claude JARROT, maire de Montceau-les-Mines.



Les experts du CEREMA apportent leur analyses et leurs solutions quant aux problèmes dans nos champs de compétences. La visite de Papang a illustré l’échange instructif et prometteur pour les années à venir.