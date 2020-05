Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Environnement : Les makots courent toujours Les semaines passent et les montagnes de déchets continuent de s’accumuler aux abords des routes. Comme l’illustrent les dépôts sauvages trouvés sur le chemin de la ligne Berthaut et chemin Chevalier, au Bernica.





Chaque semaine, nous partagerons ces « magnifiques » exemples d’incivisme. En effet, ces dépôts sauvages ne constituent pas des cas isolés. Malheureusement… Les agents du service Environnement de la ville de Saint-Paul ou les médiateurs de Cycléa observent régulièrement ces incivilités et ce même en pleine épidémie de dengue et de pandémie mondiale du Covid-19.Chaque semaine, nous partagerons ces « magnifiques » exemples d’incivisme. En effet, ces dépôts sauvages ne constituent pas des cas isolés. Malheureusement… Il s’agit de véritables fléaux qui polluent notre lieu de vie. Malgré les interventions quotidiennes des agents de la ville saint-pauloise sur les différents secteurs relevant de sa compétence et les nombreux signalements de nos citoyens, ces actes néfastes à notre environnement ne s’arrêtent pas.

La ville de Saint-Paul collectait récemment des ordures à la Plaine suite au signalement de dépôts sauvages récurrents. Le bilan de cette opération de nettoyage fait peur. Jugez plutôt.

3,6 tonnes de déchets verts collectés

1,5 tonne d’encombrants ramassés

0,5 tonne d’ordures ménagères

0,6 tonne de D3E* (déchets équipements électriques)

Préservons notre environnement Le respect de l’environnement passe aussi par une mobilisation commune.

Nous vous rappelons que les déchèteries de Saint-Paul (Guillaume, Plateau Caillou, Hermitage-les-Bains, Carrosse -Roquefeuil) sont de nouveau accessibles aux particuliers.

Vous pouvez aller y déposer vos différents types de déchets dans ces différentes déchèteries. Sauf ce jeudi 21 mai où ces structures seront fermées en raison du jour férié.

Les agents de la ville se mobilisent Comme vous le verrez sur ces photos, la mobilisation ne faiblit jamais. Avec l’entretien quotidien du parcours de Santé de la Saline-les-Bains et l’élagage des branches d’un arbre récemment réalisé.



Interventions sur le terrain des équipes communales Nos agents du service Environnement, tout comme les ASVP de la Brigade verte et les agents de la Brigade d’intervention rapide de l’Environnement (BIRE) se mobilisent et interviennent sur les différents secteurs du territoire.

Une mission assurée par la ville de Saint-Paul en complément de celles du TCO, chargé d’assurer la collecte des déchets, des médiateurs de Cycléa et de ceux de l’ARS engagés dans la lutte contre la dengue.

Lutte anti-vectorielle Dans le cadre de la lutte anti-vectorielle : agents du service environnement, du TCO, de l’ARS et vous aussi, acteurs dans ce combat, nous sommes tous voués à « sauver nos vies en respectant notre environnement ». Il faut pour cela nous mobiliser tous ensemble pour dire stop aux makots.

La BIRE et la Brigade Verte interviennent suite aux signalements des administrés via la page facebook Allo propreté.)

Ces deux brigades effectuent principalement le nettoyage des rues, l’élagage, l’enlèvement des encombrants et de dépôts sauvages mais également la verbalisation des auteurs de dépôts quand cela est possible. Une verbalisation pour un dépôt sauvage avait récemment eu lieu.

Alerter le TCO Vous pouvez également alerter les services du Territoire de la Côte Ouest (TCO) pour effectuer un signalement de dépôts d’ordures. Car la collecte de déchets constitue l’une des compétences du TCO.

Soit en remplissant un formulaire en ligne sur son site (pour les problèmes de collecte, de dépôt sauvage ou d’épave de véhicule) soit en contactant son numéro vert au 0800 605 605.

Contacter l’ARS pour les démoustications L’Agence régionale de Santé de la Réunion (ARS) mène plusieurs opérations de démoustication dans des quartiers de Saint-Paul. Des secteurs concernés par des regroupements de cas de dengue.

L’ARS publie régulièrement de nouveaux calendriers de ces interventions. Vous pouvez directement contacter cette structure afin de lui remonter les situations problématiques : terrain abandonné, gîtes larvaires… au numéro vert 0800 110 000.







