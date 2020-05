Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Environnement : Des interventions quotidiennes pour préserver la propreté de nos espaces publics





Pour rappel, dans ce contexte de crise sanitaire, toutes nos équipes même en effectif réduit, travaillent à pied d’œuvre pour préserver la propreté sur tous les espaces communaux en agissant sur trois zones bien définies :



zone 1 : de la ville de Saint-Paul jusqu’aux Bois-de-Nèfles/Guillaume

zone 2 : de la route du Maïdo jusqu’à la zone de l’Éperon/Saint-Gilles-les-Hauts, englobant la zone de Villèle

Zone 3 : de Ravine Daniel jusqu’à la zone de Saint-Gilles-les-Bains avec la limite sud de la Saline-les-Bains.



L’objectif est de pouvoir endiguer également la propagation de la dengue qui demeure toujours présente dans ce contexte de pandémie.



Les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS et du SDIS renforcent leur présence et maintiennent leurs interventions de jour et de nuit afin de limiter la propagation du virus de la Dengue. (lien vers le dernier article de la dengue)



La BIRE (Brigade d’intervention Rapide de l’Environnement) intervient suite aux signalements des administrés (via la page facebook allo propreté). La brigade verte, toujours présente, renforce les actions de la BIRE sur le territoire assurant principalement le nettoyage des rues, l’élagage, l’enlèvement d’encombrants et de dépôts sauvages.



Par ailleurs, depuis le 21 avril, certaines déchèteries de Saint-Paul (Guillaume, Plateau Caillou, Hermitage-les-Bains, Carrosse-Roquefeuil) sont de nouveau accessibles aux particuliers



Restons vigilants face à l’épidémie de la dengue : En cas d’apparition des symptômes, consultez votre médecin : apparition brutale de fièvre éventuellement associée à des maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements ou fatigue.

Appelez votre médecin avant de vous rendre à son cabinet médical. Il décidera avec vous de la meilleure prise en charge (consultation au cabinet, téléconsultation, ou visite à domicile) et vous orientera vers un laboratoire d’analyses médicales pour confirmation du diagnostic de la dengue.

Des gestes simples à mettre en œuvre au quotidien :

Se protéger des piqûres de moustique (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs), et continuer à se protéger même malade pour ne pas contaminer son entourage.

Vider tout ce qui peut contenir de l’eau (soucoupes et petits objets, écoulement des gouttières…)

Respecter les jours d’enlèvement des déchets et encombrants

Couvrir les réservoirs avec un tissu ou une moustiquaire, et abriter les pneus. Information pour la population :



