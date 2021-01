Environ 500.000 euros de pertes pour Les Anges qui quittent La Réunion

Les Vacances des Anges 4 ne se dérouleront pas dans notre île. Après le ralé-poussé et l’agression de Joé Bédier dimanche à l’hôtel le Créolia, "les conditions de sérénité ne sont plus réunies pour permettre un tournage de l'émission sur l'île de la Réunion" a fait valoir hier soir la société de production La Grosse Equipe dans un communiqué.



Des pétitions avaient été lancées pour demander l’arrêt du programme. Une autre au contraire plaidait pour la réintégration de Ricardo et Nehuda, exclus du programme par la production. Cette dernière a finalement tranché pour l’annulation du tournage à La Réunion.



Les premières scènes devaient être tournées ce lundi 11 janvier. Les frais engagés sont importants. Hier, l’équipe de Touche Pas à Mon Poste (TPMP) a dévoilé la facture salée qui devrait peser sur la société de production "juridiquement responsable de ces pertes".



Pour cette 4e saison Les Vacances des Anges, 60 épisodes avaient été prévus, un épisode coûtant 60 000 euros. S'ajoutent notamment à la douloureuse : 40 000 euros de billets d’avion, la location de la luxueuse villa à Saint-Gilles à 150 000 euros par mois, la cinquantaine de personnes de la production pour un montant de 30 000 euros par jour ou encore le salaire des candidats pouvant aller jusqu’à 1000 euros par jour.



La perte totale pour la société de production a été estimée par TPMP à entre 150 000 à 500 000 euros.



Alors que la polémique enflait sur les réseaux sociaux sur le financement du programme, l’Ile de La Réunion Tourisme a rappelé dès dimanche soir qu’elle n’était pas partenaire de l’émission et l’Agence Film Réunion précisé qu’elle n’"a pas pour mission de promouvoir les émissions de télé-réalité".