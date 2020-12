A la Une . Enviedesortir.re, la plateforme pour sortir de la crise

SFR Réunion lance la plateforme numérique enviedesortir.re avec un double objectif : satisfaire les utilisateurs à trouver leur bonheur et aider les acteurs économiques en leur fournissant un outil de communication facile et gratuit. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 16 Décembre 2020 à 11:11 | Lu 203 fois

"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme", disait le chimiste Antoine Lavoisier. Un proverbe que SFR Réunion a bien décidé d’appliquer en cette période de crise.



En 2005, la société de téléphonie avait lancé le Club SFR afin d’aider les hôtels à surmonter la crise du Chikungunya. 15 ans plus tard, le virus a changé, mais pas ses conséquences économiques. SFR Réunion a donc décidé d’appliquer la même médecine à une économie en souffrance.



"Enviedesortir.re est le résultat d’une idée déjà ancienne qui était à l’époque du Chikungunya d’aider les entreprises locales. Sauf qu’aujourd’hui, on veut le faire pour l’ensemble des Réunionnais" explique Yves Gauvin, le directeur général de SFR Réunion/Mayotte. La seule différence, c’est que cette plateforme ne va pas uniquement concerner les clients de l’opérateur téléphonique, mais bien tous les Réunionnais et toutes les entreprises.



La plateforme enviedesortir.re est donc un site vitrine pour toutes les entreprises de loisirs et de services de La Réunion. Volontairement simple d’utilisation, elle permet aux chefs d’entreprises de pouvoir s’inscrire rapidement et de bénéficier d’une communication gratuite.



Parmi les premiers à avoir son entreprise sur le site figure Bertrand Betemps. Le directeur gérant de Bourbon Parapente certifie la simplicité de la démarche. "La seule condition pour moi était que le site soit simple pour les partenaires et les utilisateurs. Dès que ça devient compliqué, on a tendance à vite zapper. Là, c’est vraiment simple. Ça m’a pris une dizaine de minutes pour mettre mes offres et mes liens" précise-t-il.



Yves Gauvin assure que "ce n’est pas un site-boutique, mais bien un site vitrine" pour les partenaires. Les achats se feront directement sur les sites personnels des entreprises et seul le trafic sera l’indicateur de succès ou non. "En tant que Réunionnais qui vit ici, j’ai envie de pouvoir continuer à sortir. J’ai envie de pouvoir continuer à pouvoir avoir des restaurants dans quelques mois. Pouvoir continuer à avoir des loisirs. Ça ne fonctionnera que si on passe tous cette crise la tête haute" souligne-t-il.



