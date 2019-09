Envie de vous dépenser? Profitez de la Zumba gratuite dans votre quartier !

Le dispositif était déjà en place l’année dernière, des places sont encore disponibles à Plateau Caillou, l’Éperon, Fleurimont et Grande Fontaine pour celles et ceux qui souhaitent se dépenser tout en passant un bon moment. En revanche, le créneau du mardi a été supprimé à la Maison pour Tous de Savanna.



Chaussez vos baskets, n’oubliez pas votre bouteille d’eau et rendez-vous les mardi, mercredi, jeudi et vendredi dans les différents quartiers de Saint-Paul. Les horaires et lieux exacts sont indiqués sur l’affiches.



Maintenant, vous n’aurez plus d’excuse pour vous (re)mettre au sport !



Plus d’informations au 0692 85 78 91.