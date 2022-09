Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Entretien entre la Présidente Huguette Bello et le Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye La Présidente de Région, Huguette Bello, a reçu ce jeudi 29 septembre, le Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, monsieur Pap Ndiaye.

La Présidente Bello a tenu, dans un premier temps, à lui faire part de sa solidarité quant aux attaques abjectes dont ce dernier a fait l’objet, de la part de l’extrême droite, lors de sa nomination en tant que ministre. Elle lui a souhaité la bienvenue à l’île de La Réunion, terre du vivre ensemble où nous faisons quotidiennement la démonstration que notre unité se nourrit de la diversité des apports constitutifs de notre identité.



La Présidente Bello a rappelé la nécessaire coordination des politiques de l’État et de la Région dans un domaine qui est à la fois une priorité fondamentale de la Nation et l’axe prioritaire du projet de mandature régional. Particulièrement à La Réunion, où près de 40% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté et où 116.000 personnes souffrent d’illettrisme, les politiques de réussite éducative, menées conjointement et dans le cadre des compétences respectives de l’État et de la Région, sont primordiales pour l’émancipation de la jeunesse réunionnaise qui prépare aujourd’hui son avenir.



La Présidente Bello a pu évoquer avec le Ministre les projets déjà mis en place depuis son arrivée aux responsabilités, que ce soit le plan de réhabilitation des lycées, la gratuité des manuels scolaires, le plan "Numérisak", avec la mise à disposition pour chaque lycéen d’un ordinateur et de manuels numériques, les protections hygiéniques gratuites et accessibles dans les lycées ou encore plan de lutte contre l’illettrisme.



Elle lui a rappelé, également, sa mobilisation personnelle et de longue date concernant la situation des enseignants réunionnais affectés en France hexagonale à la suite de leur réussite au concours. Cette situation, qui se répète de manière constante et récurrente, est de plus en plus source d’incompréhensions notamment lorsque dans le même temps des postes sont vacants et que des professeurs hexagonaux sont mutés dans les académies d’outre-mer. La Présidente Bello a défendu auprès du Ministre la spécificité des situations ultra-marines. L’absence de reconnaissance de cette spécificité se traduit de plus en plus par le fait que beaucoup renoncent à passer le concours, ce qui crée une inégalité certaine pour les outre-mer. À ce titre, la Présidente a souhaité l’ouverture d’un dialogue entre les régions ultra-marines et le Gouvernement ces prochains mois sur ce sujet.



Enfin, la Présidente Bello a sensibilisé le Ministre à l’enjeu éminemment stratégique pour notre territoire de la politique maritime. Une politique maritime régionale aurait le triple avantage de favoriser le développement durable, de stimuler la coopération régionale et de constituer un gigantesque gisement d’emplois. Pour cela, nous devons préparer l’avenir et les qualifications dont nous aurons besoin pour mener cette politique. Elle a présenté au Ministre le "Lycée de la mer", établissement tourné vers les métiers de la mer en voie professionnelle initiale, qui sera situé sur la commune du Port. Dans la mesure où cette grande politique maritime est tant de la responsabilité de l’État que de la Région, elle en a appelé au concours de l’État dans le cadre du financement de cet établissement.











