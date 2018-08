<<< RETOUR La Réunion Positive

Entreprends ton avenir Pour sa 8ème édition, la journée de l’alternance, organisée le 27 juin dernier par la Maison de l’Emploi en partenariat avec la CINOR et la Région Réunion, a une fois encore rencontré un vif succès. Qu’ils soient en quête d’offres de formation ou tout simplement à la recherche d’informations, les jeunes, venus de toute l’île, on pu échanger et partager leurs attentes avec les différents professionnels et acteurs institutionnels présents.





C’est une occasion de rassembler sur un même lieu l’ensemble des acteurs pour présenter à chaque visiteur une palette exhaustive des dispositifs et des possibilités de formation existants. Le point d’orgue de cette journée restant bien évidemment le "job dating", qui, comme chaque année rencontre un très grand succès. Organisé par le Pôle Emploi, il permet en effet de mettre en relation directement le jeune à la recherche d’emploi avec les entreprises qui recrutent.



La Région Réunion été au rendez-vous de cette journée avec la présence de la direction de la formation professionnelle et la direction de l’éducation. Deux services supports pour présenter l’ensemble des dispositifs régionaux au public venu en nombre.





“J’ai découvert l’évènement par des amis et sur les réseaux sociaux, je suis actuellement à la recherche d’une formation sans l’agriculture. D’ailleurs j’ai pu rencontrer des personnes qui sont à l’écoute et qui m’ont apporté des réponses à mes questions, notamment le CFA qui propose une formation en alternance dans le domaine de l’agriculture.”

Shanka GAMIN

“Je viens tout juste d’avoir mon BTS NRC (Négociation Relation Client), je suis venu me renseigner sur les offres de formation qui pourraient me correspondre sur les conseils de mon professeur. J’ai repéré deux formations qui m’intéressent fortement, il ne me reste plus qu’à faire un choix.”

Djamila RANGANAGUY

CONTACT

Direction de la Formation

Professionnelle et de

l’Apprentissage

