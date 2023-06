Entreprendre au Féminin à l'ère du numérique

Contexte



Dans le cadre du Plan Régional en faveur de l’entrepreneuriat au féminin dont nous sommes signataires, la CCI Réunion, à travers sa commission entrepreneuriat, organisera le vendredi 9 juin 2023 une journée dédiée à l’entrepreneuriat au féminin qui permettra aux cheffes d’entreprises et porteuses de projet de trouver sur un seul lieu toute l’offre de service qui leur ai proposée pour créer, développer leurs entreprises, anticiper et gérer leurs éventuelles difficultés.



Au 31 décembre 2022, 10 914 entreprises sont dirigées par des femmes à La Réunion, soit 23% femmes dirigeantes. Ce chiffre reste insuffisant alors que les femmes représentent 52% de la population réunionnaises.



48 % d’entre elles travaillent dans le commerce et 43% dans les services mais moins d’1% d’entre elles dirigent dans le secteur des TIC et de la Recherche Développement. Nous souhaitons porter un focus particulier sur des métiers dans lesquelles les femmes sont peu présentes et notamment dans le secteur du numérique.



Les objectifs de la journée



Promouvoir l’Entrepreneuriat féminin et notamment dans le secteur numérique



Réunir les principaux partenaires et financeurs de la création d’entreprises et mettre en avant les mesures spécifiques de soutien aux femmes créatrices d’entreprise



Favoriser les échanges entre cheffes d’entreprises et créatrices d’entreprise pour le partage des expériences et le développement de leur réseau professionnel



Présenter l’offre de services de la CCI Réunion et de ses partenaires pour les femmes entrepreneures en mettant l’accent sur l’accompagnement en matière numérique



Valoriser des témoignages de créatrices devenues cheffes d’entreprise, d’échanges de « cartes de visites » en vue de développer les réseaux



Objectif : 150 femmes porteuses de projet et cheffes d’entreprises