Entrée gratuite pour le "Salon des Séniors" aux quatre vents

Publié le Jeudi 25 Août 2022 à 14:23



Cette 5e édition du Salon des Séniors est particulièrement riche en nouveautés. À commencer par la tenue, non pas sur un site unique comme avant, mais dans les 4 coins de l’île :

le dimanche 28 août au Parc du 20 Décembre à Saint-Leu

le dimanche 9 octobre au Jardin de l’État à Saint-Denis (JDPA)

le samedi 19 novembre au Parc du Colosse à Saint-André

et le dimanche 4 décembre aux Grands Kiosques de la Plaine-des-Cafres au Tampon

Présents à la séance de présentation, les élus des communes et des intercommunalités qui accueilleront l’événement n’ont pas manqué de saluer la délocalisation du Salon des Séniors dans leurs villes respectives.

Autre innovation : l’entrée sera gratuite lors de ces 4 rendez-vous, grâce au soutien renforcé du Département, partenaire principal de la manifestation. « Le prix d’entrée était fixé initialement à 2€. Mais nous tenons à ce que tout le monde puisse accéder à ce salon dédié à l’Humain. Soyez tous les bienvenus. J’invite, pas seulement nos gramounes, mais toutes les familles réunionnaises, à venir car le bien-vieillir est un enjeu collectif, à dimension humaine et qui donne à voir la société créole que nous voulons bâtir. Une société de solidarité, de fraternité et de bienveillance ». En plus de sa participation financière (155 000€), le Département sera aussi présent, via un espace de 50 m² sur lequel seront présentés les nombreux dispositifs qu’il déploie tout au long de l’année, en faveur de nos zarlors péi.



Neufs villages pour chaque rendez-vous

À chaque rendez-vous, les visiteurs pourront s’informer dans les 9 villages thématiques où la soixantaine d’exposants seront répartis.

Village « Santé et Bien-être » Village « Droit et Démarche » Village « Emploi et Formation » Village « Habitat, Accessibilité et Formation » Village « Service à la personne » Village « Tourisme et Loisir » Village « Associations » Village « Assurance et Mutuelle » Village « Marché forain lontan »

Une pléiades d’animations au programme

Durant chaque journée, les visiteurs pourront s’informer en s’amusant. Plus de 100 experts répondront directement à leurs questions dans les domaines de la santé, le bien-être, la retraite, les aides et droits, le logement, les nouvelles technologies, les voyages, les loisirs, les associations et, plus encore.

Bon nombre d’animations sont mis en place :

Plateau d’activités physiques adaptées

Jeux intergénérationnels, chasse aux trésors

Spectacle humoristique (avec Titi le Comique pour Saint-Leu)

Performance musicale (avec Laurent Roselli à Saint-Leu)

Espaces restauration

Conférences et séquences d’information sur diverses thématiques : préparer sa retraite, les aidants, rester en forme, les tisanes, la sexualité, la transmission.

Grand bal avec un orchestre lontan les après-midi

Ateliers dans divers domaines : santé, nutrition, protection juridique, informatique...

Exposition de voitures lontan

Espaces forains des producteurs locaux

Dépistages gratuits : diabète, test d’audition, test visuel…

Journée Départementale des Personnes Âgées au Jardin de l’État, le 9 octobre

Double événement le 9 octobre à Saint-Denis, avec le retour de la traditionnelle Journée Départementale des Personnes Âgées (JDPA) et le Salon des Séniors. C’est dans le cadre luxuriant du Jardin de l’État que nos gramouns fêteront, l'habituel temps fort de la Semaine bleue 2022 qu'est la JDPA, organisée tous les ans par le Conseil départemental.



Le Département agit pour le bien-vieillir :

180M€ par an en faveur du 3e âge

Chaque année, plus de 180M€ sont consacrés par le Conseil départemental en faveur du 3ème âge.

Pour améliorer le quotidien des séniors, ces derniers bénéficient de divers dispositifs dont : l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie); l’Aide-ménagère légale ou facultative ; l’Accueil de jour dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; le chèque santé ou encore l’amélioration de l’habitat.

Pour favoriser le lien social, le Département planifie l’accueil familial (700 accueillants familiaux prennent en charge 1 500 personnes âgées et/ou personnes porteuses de handicap) ; crée les MAF (Maisons d’Accueillants Familiaux) dont 4 sont déjà ouvertes et 18 créations sont prévues. Sans oublier l’accompagnement des clubs 3ème âge et des associations ou encore l’organisation de manifestations conviviales. Quelques 1800 Aidants familiaux sont soutenus à travers le dispositif « Répit/Repos » pour leur permettre de souffler (bourses d’heures, week-ends de répit, café des aidants, matinées de formation). Une nouvelle bourse d’heures « nuits, week-ends et jours fériés » de 80 heures/an a été mise en place pour les aidants des personnes âgées les plus dépendantes.

Le Président du Département a rappelé qu’en juin dernier, « une stratégie volontariste de l’évolution de l’offre d’accueil à destination des publics vulnérables, des personnes âgées, et des personnes en situation de handicap, a été validée en lien avec l’ARS. La création de plus de 2000 places supplémentaires est programmée au cours de notre mandat. Par ailleurs, le Département contribue au développement des métiers d’aide à la personne, à travers l’IRSEP OI (Institut Réunionnais des Services de Proximité de l’océan Indien) dont la première promotion vient d’être diplômée ».

