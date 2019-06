A la Une .

Entre l’incinérateur et la démarche 0 déchet, les Réunionnais doivent faire un choix de société

[Publireportage] À travers ce 3ème volet, continuons notre analyse sur la démarche "0 déchet" et le concept "d’économie circulaire".



Pendant que certains jugent le modèle "0 déchet" utopique pour notre population, d’autres villes dans le monde l’ont adopté avec succès et deviennent des villes exemplaires en matière environnementale.



Dans la précédente édition , vous avez découvert l’incroyable réussite de l’économie circulaire à San Francisco avec plus de 80% des déchets recyclés.



Pour vous prouver une fois de plus que cette démarche est possible, zoom cette fois ci sur l’Europe, en Slovénie, plus précisément à Ljubljana qui s’est inscrite depuis 2004, dans la démarche "0 déchet" et de l’économie circulaire. En moins de 12 ans elle a réussi à réduire à plus de 50% ses déchets et donc exclure la construction d’un incinérateur.

Comment ?

Découvrez ses actions ci-dessous.



Alors mettons-nous à la page et inspirons nous de ce qui se fait de mieux dans le monde pour préserver notre territoire!

#Reunionnaislecapab



