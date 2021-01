Société Entre-deux: Qualité de l'eau dégradée

Publié le Vendredi 22 Janvier 2021



Argamasse Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.



Sudéau remercie ses abonnés de leur compréhension.

