A la Une .. Entre-Deux : Une croix gammée et des inscriptions visant Macron taguées sur des panneaux électoraux

Des panneaux électoraux ont été tagués d'inscriptions visant Emmanuel Macron et d'une croix gammée, à l'Entre-Deux. Sur ces panneaux, seule l'affiche de Marine Le Pen est encore placardée. Le maire annonce qu'une plainte sera déposée. Par N.P - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 21:15

"Macron = assassin", "McKinsey = Voleur", "truand", "crapule", ainsi qu'une croix gammée ont été tagués sur des panneaux électoraux de l'Entre-Deux, où seule l'affiche de Marine Le Pen reste placardée.



"La haine n’a pas sa place à La Réunion, terre de paix et modèle de vivre-ensemble", réagit Bachil Valy, le maire de l'Entre-Deux. "Dès demain, je déposerai plainte au nom de la Ville et en mon nom pour incitation à la haine", annonce le premier magistrat, référent de La République En Marche à La Réunion





Le communiqué du maire de l'Entre-Deux : Je ne laisserais pas la « N » du RN proliférer sur notre île. Deux jours avant le premier tour de l’élection présidentielle, des inscriptions haineuses, racistes et honteuses ont été faite sur les panneaux électoraux de ma commune de l’Entre-Deux. Allant jusqu’à peindre une croix Gammée, symbole du nazisme qui me fait froid dans le dos nous ramenant aux heures les plus sombres de notre inhumanité. Des millions de juifs massacrées simplement à cause de leurs croyances…c’est une grande douleur de se rappeler cela et cela me touche particulièrement pendant cette période de ramadan où le musulman que je suis, doit redoubler de compassion et d’humanité.





Notre Village de 7 000 habitants est pourtant une terre de bienveillance, d’accueil et d’hospitalité. Notre île, La Réunion est un phare dans la République pour ce qui est du respect de l’autre, des différences et d’acception de tous dans leurs croyances. Chaque ville de La Réunion connait son église, sa mosquée, son temple indou ou son temple chinois. C’est tout à la fois notre fierté, le symbole de notre fraternité et en même temps, de la profonde compréhension de la laïcité, principe fondamental de notre République qui nous protège.

Cela fait 20 ans que je suis élu ! 20 ans que je porte les valeurs de La République au plus près de ma population chaque jour et je n’ai jamais eu à connaitre un tel déferlement de haine. Cela me plonge dans une profonde désolation. J’ai de la peine, j’ai honte pour les auteurs de cet acte immonde et en même temps, j’éprouve une immense fierté à défendre un idéal totalement opposé à ces messages.



Je n’ai pas voulu en faire état avant le 1er tour de l’élection pour que cela ne soit pas relayé comme un simple fait divers électoral. Je mesure moi la gravité de cet acte que je ne me résoudrais jamais à banaliser ou à mettre sur le compte du rejet politique.



Dès demain, je porterais plainte au nom de la Ville et en mon nom pour incitation à la haine. Je veux dire aux auteurs de ce délit qu’ils se trompent. La République est une mère protectrice et La Réunion, une terre de tolérance.



Nous sommes Français, nous sommes Réunionnais … nous sommes la paix.

Et le monde que je veux continuer de défendre c’est celui de la paix et de la fraternité.