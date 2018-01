Entre-Deux : Restez chez vous !

Evitez les déplacements ! Ne prévoyez plus aucune sortie tant que les conditions ne se seront pas améliorées ! Nos équipes sont en intervention ; le pont Magon est submergé et la route du Grand Fond Extérieur totalement fermée à la circulation. Un éboulis vient de se produire au-dessus du radier La Table qui coupe la route.



Aidez-nous à vous aider, libérez au maximum les voies pour nous permettre d'intervenir au plus vite et dans les meilleures conditions auprès des nombreuses personnes qui sollicitent les services. Merci zot tout' !



Centre d'hébergement : 0262.39.58.39

Elu de permanence : 0692.34.62.61