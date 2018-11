Entre-Deux : Les gilets jaunes font fermer les commerces et la mairie

Les gilets jaunes de l'Entre-Deux durcissent le mouvement. Commerces et services municipaux ont été incités à fermer ce mardi matin.



Une action qui s'est déroulée dans une ambiance tendue entre manifestants et usagers notamment devant un libre-service de la ville.



"Suite à la demande d'une délégation des gilets jaunes de l'Entre-Deux à 9h30, le Maire de notre Ville Bachil Valy a répondu favorablement en acceptant de les recevoir. Suite à cette entrevue, le Maire ne manquera pas de transmettre leurs doléances à Mme la Ministre des Outre-mer Annick Girardin", a commenté la municipalité via un communiqué.