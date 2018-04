Entre-Deux: Le sentier la Grande Jument et la piste du Dimitile fermés

La tempête Fakir a fait des dégâts, même sur notre territoire. Nos équipes se sont activées afin de tout remettre en état et permettre les accès dans les plus brefs délais.



Cependant, deux éboulis sont survenus sur la partie haute du Sentier la Grande Jument et au Dimitile.



De ce fait, le sentier et la piste restent toujours fermés à la circulation. Rappelons également que le sentier la Cape est lui aussi fermé du fait d’un éboulis important.



Dès réouverture des sentiers, nous ne manquerons pas de revenir vers vous.



En attendant, tous les autres sentiers du village sont ouverts.