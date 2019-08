La grande Une Entre-Deux : En état d'ébriété, un gendarme en civil provoque un accident Un accident de la route s’est produit dimanche soir à l’Entre-deux. Il impliquait un gendarme et un policier, tous deux en civil. Le premier était en état d’ébriété.

Un accident de la route s’est produit dimanche soir à l’Entre-Deux. Le banal accident devait en rester là, mais des faits intriguent les témoins ayant assisté au constat de gendarmerie.



Il est environ 20H ce dimanche à hauteur du lieu-dit le Serré. Deux véhicules légers viennent d’entrer en collision. Une Clio blanche, qui se rend vers les bas, roule manifestement à trop vive allure dans une zone pourtant limitée à 30 km/h. Le conducteur dévie de sa trajectoire pour s’en aller percuter une 308 noire qui montait, elle, vers le village de l’Entre-Deux.



La famille du conducteur de la 308 arrive sur les lieux au même moment que les gendarmes. Les pompiers étaient également là. Ils ont fait le nécessaire pour examiner la personne impliquée dans la 308, plus sérieusement choquée que le conducteur de la Clio qui a pu sortir de lui-même de sa voiture. Les airbag des deux véhicules se sont déclenchés. Les véhicules sont d’ailleurs réformés tous les deux.



Les témoins présents, habitant tous l’Entre-Deux, n’ont alors pas de mal à identifier l’auteur présumé de l’accident : il s’agit d’un gendarme de la brigade de l’Entre-Deux. Il était en civil ce soir-là. Appelés pour cet accident sur voie publique, la brigade de l’Entre-Deux arrive tout logiquement sur place. Les militaires se rendent compte que l’accident implique l’un de leurs collègues. Ils font le nécessaire pour la procédure, le marquage au sol etc. Vient le tour de procéder au test d’alcoolémie sur le conducteur d’en face, celui de la 308. Il se trouve qu’il s’agit d’un policier, en civil lui aussi ce jour-là.



Une procédure administrative ouverte en interne



Présente, la famille du policier veille alors au grain afin que le conducteur d’en face soit lui aussi soumis à l’alcootest car son comportement intrigue. Les gendarmes font souffler le gendarme en civil mais quelque chose ne colle pas. "Sa façon de souffler n’était pas assez puissante comme ils nous demandent de le faire", racontent des témoins. "Et nous étions plusieurs à avoir remarqué ça", racontent ces passants. L’alcootest se révèle négatif. La tension commence alors à monter, les témoins constatent bien que le gendarme en civil n’est pas dans un état normal.



Environ dix minutes plus tard, ils font souffler à nouveau leur collègue, conducteur de la Clio. Les passants se mettent cette fois-ci juste à côté pour bien vérifier que la mesure est prise correctement. L’alcootest est cette fois positif. Une autre patrouille a été appelée pour que le conducteur positif soit emmené au poste.



Ce mercredi 7 août, le commandement de la gendarmerie de La Réunion nous confirme l’accident et l’implication de l’un de ses hommes.



"Il s’agissait d’un gendarme qui était en position de repos, donc hors-service. Il fait l’objet d’une procédure judiciaire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et également d’une procédure administrative et disciplinaire en interne. Ça suit son cours. Il sera sans doute convoqué en justice. En fonction du taux retenu, il a dû faire l’objet d’une suspension provisoire de son permis", nous affirme la Gendarmerie qui ajoute : "Ce n’est clairement pas le bon exemple à donner ! Il en assumera lui-même les conséquences sur le plan judiciaire et sur le plan militaire". Concernant la seconde prise d’alcootest, la Gendarmerie confirme qu’il arrive que la première prise soit parfois mal effectuée : "Est-ce que c’était volontaire ou pas (de tenter de mal souffler, ndlr). Ça arrive bien souvent sur des contrôles d’alcoolémie que les gens ont du mal et après en les incitant, tôt ou tard ils arrivent à souffler, hormis les personnes asthmatiques. Quand bien même le taux ne serait pas révélé dans l’éthylomètre, il y aurait eu une prise de sang. Même s'il avait essayé de ne pas souffler, on aurait eu révélation de son taux d’alcoolémie par prise de sang."

Ludovic Grondin - Prisca Bigot