Entre-Deux : Eboulis sur la piste Jean-Dubard au Dimitile

Le communiqué de la ville de l'Entre-Deux :



Un éboulement s’est produit ce jour sur la piste Jean-Dubard au Dimitile à l’Entre-Deux.



L’élue de permanence, Isabelle de Chantilly, a tout de suite été alertée et a sollicité sans attendre les services municipaux, les élus du secteur et les services de gendarmerie.



Fort heureusement, aucune victime ni aucun dégât matériel ne sont à déplorer.



Grâce à l’action formidable de bénévoles, un passage a pu être rapidement libéré ; nous les en remercions vivement.



Nos agents municipaux se sont rendus sur place pour évaluer les travaux à effectuer et analyser d’autres risques potentiels au vu des énormes blocs rocheux présents.



Il nous apparaît prudent et nécessaire de procéder à compter de ce soir à la fermeture de la piste Jean-Dubard du Dimitile, jusqu’à la réalisation rapide des travaux de dégagement et de sécurisation qui débuteront dès ce lundi à la première heure.



La protection de nos concitoyens et des touristes amoureux du site est une priorité pour Bachil Valy, maire de l’Entre-Deux et son conseil municipal.