A la Une . Entre 8 et 11 systèmes cycloniques attendus pour la Saison 2018-2019 Météo France a publié un bulletin de prévision pour la saison cyclonique 2018/2019 pour le bassin Sud-Ouest de l'océan indien. Il couvre environ les deux tiers de l’océan Indien Sud, s’étend des côtes africaines à 90°E (plus de 3500 km à l’Est de La Réunion) et de l’équateur à 40°S (2000km au Sud de La Réunion)

Si la saison cyclonique a commencé "sur les chapeaux de roues" avec 3 systèmes ayant déjà atteint ou dépassé le stade de tempête tropicale, elle s'annonce toutefois proche de la normale sur l'ensemble du bassin cyclonique du Sud-Ouest de l'océan Indien, ce qui suppose une activité plutôt inférieure à la normale pour le reste de l’activité cyclonique à venir.



On s’attend à ce que la saison connaisse au total entre 8 et 11 systèmes (tempêtes et cyclones), et que la moitié d’entre eux (entre 4 et 6) atteigne le stade de cyclone tropical. L’occurrence du phénomène El Niño devrait moduler l’activité cyclonique sur le bassin cette saison. Il n'est pas habituel de comptabiliser déjà 3 phénomènes cycloniques sur le bassin à la date du 15 novembre : 1 cyclone tropical intense (Alcide) et 2 tempêtes tropicales (01-20182019 et Bouchra).



Il faut, en effet, remonter à la saison 1996-1997 pour trouver une activité comparable avant la mi-novembre. Toutefois, ce démarrage précoce n’augure pas forcément d’une activité cyclonique restant soutenue sur le reste de la saison. En effet, Météo France estime que sur l’ensemble de la saison cyclonique 2018-2019, il y a une probabilité de 60% de connaître une activité proche de la normale, une probabilité de 20% pour que l'activité cyclonique soit inférieure à la normale et une probabilité de 20% de connaître une saison finalement plus active que la normale.



On s'attend, avec une probabilité de 70%, à avoir 5 à 8 systèmes supplémentaires (tempêtes et cyclones) sur le reste de la saison, soit un nombre total de phénomènes compris entre 8 et 11, dont la moitié (ratio climatologique) pourrait atteindre le stade de cyclone tropical (soit entre 4 et 6). On rappelle que la valeur climatologique (moyenne) du nombre de systèmes par saison se situe à 10 sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.



Ces prévisions se basent sur l’occurrence très probable du phénomène El Niño dans le Pacifique au cours du prochain été austral, qui pourrait moduler à la baisse l’activité cyclonique du cœur de la saison cyclonique (traditionnellement la période entre janvier et mars) dans notre zone. La formation des phénomènes cycloniques se fera de façon privilégiée sur l’océan Indien central et une partie de la zone Ouest du bassin. Les trajectoires devraient présenter une allure méridienne (tendance à prendre assez rapidement une orientation vers le sud).

Pascal Robert Lu 650 fois





Dans la même rubrique : < > Détenu suicidé en prison: Une contre autopsie réalisée à Maurice Le gérant de l'ex-discothèque Le Chapiteau lourdement condamné