La CCIR fait un nouveau bilan chiffré des pertes estimées suite au mouvement des gilets jaunes. La perte estimée pour l’ensemble des entreprises réunionnaises sur 11 jours - en paralysie partielle - est comprise entre 600 et 700 millions d’euros.2 657 entreprises ont complété le document déclaratif via le site internet www.reunion.cci.fr En 11 jours sans activités, les entreprises enregistrent 111 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires, 2,8 millions d'euros de dégâts matériels, 14 millions d'euros de loyers dus. Près de 15 700 salariés sont impactés, dont 12 700 à temps plein.Mise en place d’un fonds d’urgence ; Participation de la Région Réunion & du Conseil Départemental à ce fonds d’urgence ; Exonération totale des charges fiscales et sociales durant 3 mois ; Mise en place de moratoires pouvant aller jusqu’à 36 mois ; Prise en charge à 100 % du chômage partiel avec avance des fonds... font notamment partie des demandes prioritaires des entreprises.