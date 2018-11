Entre 500 et 600 millions d’euros de pertes estimées pour l’ensemble des entreprises réunionnaises

Quelles sont les craintes de ces entreprises ?



· Se retrouver en cessation de paiement.

· L’impossibilité de payer l’ensembles des charges sociales et fiscales

· Période de Noël qui correspond à l’une des périodes clés

· L’impossibilités d’assurer la sécurité de l’entreprise



Quelles sont les demandes de ces entreprises ?



· Accompagnement, aides et conseils (mise en place du chômage partiel, trésorerie, paiement des salaires, les fournisseurs,

emprunts, les loyers…)

· Mise en place rapide et simple d’un fonds d’indemnisation pour compenser la perte de chiffre d’affaires et payer les salaires

· Accompagnement administratif et aides auprès des assureurs pour des expertises plus rapides et permettre d’obtenir rapidement

un dédommagement des assurances.

· Annulation des différentes charges pour une période de 3 à 6 mois d’activité

· Mise en place d’agent pour la sécurité des commerces en lien avec les Maires

· Décalage des plans des entreprises en redressement judiciaire