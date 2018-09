La grande Une Entre 3.000 et 6.000 personnes pour dire 'non' à la carrière de Bois Blanc





Malgré la colère des manifestants, aucun heurt n'à été à déplorer pendant les plus de deux heures qu'ont duré la manifestation. Comme prévu, les collectifs Touch Pas Nout Roch et Touch Pas Nout Marmailles ont organisé ce dimanche matin une troisième chaîne humaine pour dire "NON" à la carrière de Bois Blanc.La mobilisation a démarré à 8h aux Avirons avec la marche des Mamans. Plus de 80 personnes s'étaient déjà retrouvées pour rejoindre la Chaîne Humaine à Bois Blanc.Cette manifestation a repris force et vigueur après que, jeudi 6 septembre, le projet ait obtenu un avis favorable sans aucune réserve de la part du commissaire enquêteur.Résultat: Près de 6.000 personnes ont répondu présent , selon les organisateurs, ce dimanche matin devant la carrière de Bois Blanc à Saint-Leu. Les forces de l'ordre ont quant à elles compté 3.000 personnes. Charline Bakowski Lu 2173 fois