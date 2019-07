A la Une . Ensoleillé avec peu de vent, profitez-en... si vous en avez la chance

2019 JUILLET 03 05h55 REUNION



Bonjour toutes et tous!



Webcam au volcan à 06H30: temps favorable pour les randonnées et autres activités de plein air. METEO REUNION



REMARQUES GENERALES:

1: Les températures sont basses en cette fin de nuit dans les hauts mais malgré tout légèrement supérieures à ce que j'avais anticipé.

Météo France rapporte(à ma connaissance) 4.0° au volcan, 4.6° au Maïdo et à Bourg Murât, 5.5° à Cilaos, 6.5° à la Nouvelle, 8.0° à Grand Coude, 8.2° à la PFrance, 9.8° à la PDPalmistes.



Sur le littoral elles sont comprises entre 16.5° et 20.0°.



MétéoR Océan Indien relève 3.6° à 1790m(TBassins) et 4.2° à NDame/Paix.



2: -la nuit a été sèche comme anticipé.



Ce matin quelques nuages insignifiants sont perdus ci ou là dans le ciel réunionnais. Le soleil n'a aucune peine à régner .

Même les versants du volcan sont peu encombrés et encore moins son sommet.

Le thermomètre remonte graduellement et une fois encore dans les hauts l'écart entre les températures observées à 7heures et celles observées à 10/11heures est significatif.



Cet après-midi la couverture nuageuse n'a pas beaucoup d'épaisseur dans l'intérieur et sur les pentes en raison d'une masse d'air sèche.

Les averses sont rares.

Les sommets toisent fièrement les nuages.

En règle générale le littoral conserve une belle luminosité.

En début de soirée de l'humidité pourrait s'approcher des côtes réunionnaises par le Nord-Est. Ces nuages touchent actuellement MAURICE. A confirmer.



3: l'alizé nous offre un répit. Un régime de brises s'installe sur la REUNION avec des accélérations locales possibles sur le Nord et le Nord Ouest et sur le Sud.

La haute mer est quelque peu houleuse mais praticable.

Température du lagon autour de 24.5°.



4: la nuit prochaine: un peu d'humidité possible tutoyant le littoral Nord et Est mais à confirmer.

Ailleurs nuit calme et fraîche ou très fraîche.



5: TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 25/26° Celsius



LE PORT : Maximum de 27° Celsius



SAINT GILLES: Maximum de 27/28° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 25/26° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 25/26° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 23/24° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 24° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 25° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 25/26° Celsius



VOLCAN: Maximum de 15° Celsius



MAIDO: Maximum de 15° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 19° Celsius



CILAOS: Maximum de 20° Celsius



SALAZIE: Maximum de 19° Celsius



Sur ce je vous souhaite une excellente journée!



