Courrier des lecteurs Ensemble sur les chemins de la fraternité et de la paix pour 2023

Par Reynolds Michel - Publié le Lundi 2 Janvier 2023 à 11:57

« Personne ne peut se sauver tout seul »



C’est le titre du message du pape François pour la 56e Journée Mondiale de la paix qui sera célébrée le 1er janvier 2023. Cela me fait penser à la citation du poète anglais John Donne (1572-1631) : ‘Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout homme est une parcelle de continent, une partie d’un tout ’ ; méditation que le moine trappiste Thomas Merton (1915-1968) traduit comme un appel à solidarité et à la responsabilité : ‘Chacun de nous demeure responsable du rôle qu’il joue dans la vie de l’ensemble… Tout est incohérent si nous n’admettons, avec le poète John Donne, que Nul n’est une île, en soi suffisante’.



En nous invitant à remettre au centre le mot « ensemble », le pape François lance le même appel à la solidarité et à la responsabilité. « La Covid-19, déclare-t-il, nous a plongés dans la nuit, déstabilisant notre vie ordinaire, chamboulant nos plans et nos habitudes, bouleversant l'apparente tranquillité des sociétés, même les plus privilégiées, entrainant désorientation et souffrance, causant la mort de beaucoup de nos frères et sœurs. Entrainé dans un tourbillon de défis imprévus et dans une situation qui n'était pas très claire, même du point de vue scientifique, le monde de la santé s'est mobilisé pour soulager la douleur de nombre de personnes et tenter d'y remédier, tout comme les Autorités politiques qui ont dû prendre des mesures importantes en termes d'organisation et de gestion de l'urgence. »



« Il a résulté de cette expérience, ajoute le pape François, une conscience plus forte qui invite chacun, peuples et nations, à remettre au centre le mot "ensemble". En effet, c'est ensemble, dans la fraternité et la solidarité, que nous construisons la paix, que nous garantissons la justice et que nous surmontons les événements les plus douloureux. En effet, les réponses les plus efficaces à la pandémie ont été celles qui ont vu des groupes sociaux, des institutions publiques et privées, des organisations internationales, s'unir pour relever le défi en laissant de côté les intérêts particuliers. Seule la paix qui naît de l'amour fraternel et désintéressé peut nous aider à surmonter les crises personnelles, sociales et mondiales ».



Concluons avec ces paroles du moine trappiste cité plus haut :



Tout homme est un peu de moi-même, car je fais partie de l'humanité...



Ce que je fais est aussi pour eux, avec eux et par eux. Ce qu'ils font est en moi, par moi et pour moi. Mais chacun de nous demeure responsable du rôle qu'il joue dans la vie de l'ensemble...



Meilleurs Vœux 2023