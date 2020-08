Ensemble contre l’errance animale !

au marché forain de La Possession (entre 7h et 12h)

dans le galerie marchande du Cap Sacré Cœur sur Le Port (entre 8h30 et 12h)

sur le littoral de Trois-Bassins, au niveau du spot de surf (entre 14h et 16h)

au marché forain de l’Ermitage, Saint-Gilles-les-Bains à Saint-Paul (entre 7h et 12h)

dans la galerie marchande de Leclerc Portail à Saint-Leu (entre 8h30 et 12h)

Les médiateurs du Territoire de la Côte Ouest (TCO) animeront des stands de sensibilisation contre l’errance animale. Notamment dans la Ville de Saint-Paul ce dimanche . Nous publions le communiqué du TCO relatif à cette actualité.Vous serez certainement de sortie ce week-end pour vos loisirs en famille ou pour faire vos courses… Si vous croisez nos médiateurs sur leur stand, allez à leur rencontre ! Ils partageront avec vous des informations utiles pour vos chiens et chats. Et vous repartirez peut-être avec une petite surprise…Des stands de sensibilisation vous sont proposés dans nos cinq communes, les samedi 8 et dimanche 9 août. Retrouvez nos médiateurs :Samedi 8 aoûtDimanche 9 aoûtD’autres rendez-vous à venir, notamment les mercredi 26 et jeudi 27 août prochains. Restez connectés …C’est la Journée internationale du chat ce samedi 8 août 2020 !La journée internationale du chat a été créée en 2002 par le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW – International Fund for Animal Welfare). Cette journée a été mise en place afin de sensibiliser les maîtres à prendre soin de leurs compagnons et à plus de responsabilisation. Out zanimo, okip a li … comme dirait la campagne de communication que nous menons depuis 2017 dans le cadre du plan de lutte contre l’errance animale lancé à l’échelle de La Réunion avec nos partenaires : la CIREST, CINOR, CIVIS et CASUD, le GEVEC (Groupe d’Étude Vétérinaire sur l’Errance des Carnivores à La Réunion) et l’EPLEFPA de Saint-Paul (Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole). + d’infos utiles dans notre rubrique dédiée à la prévention de l’errance animaleChacun d’entre nous a un rôle à jouer dans le bien-être de nos animaux de compagnie et dans la prévention de l’errance animale.Laëtitia Lebreton, vice-Présidente en charge de la veille sanitaire et de la lutte contre l’errance animale (une délégation spécifiquement instaurée par la nouvelle mandature) a souligné les intentions de la collectivité lors du Conseil communautaire du 31 juillet dernier.La lutte contre l’errance animale est un enjeu de prévention sanitaire énorme… Des mesures sont déjà en place… Et nos perspectives d’orientation sont : d’une part, la création d’un centre animalier et d’autre part, la volonté d’assouplir les critères d’accès à la stérilisation. Nous poursuivrons également nos sensibilisations…Et vous ? De votre côté, êtes-vous prêts à agir concrètement de façon responsable pour le bien-être de votre animal de compagnie et pour notre “bien vivre ensemble” ?