Ensemb’Leu, Unis et Engagés pour Saint-Leu"

Communiqué Ensemb’Leu, Unis et Engagés pour Saint-Leu"

Herbert VERGOZ, 40 ans, à la tête d'une liste jeune, dynamique, soucieuse du bien-être de tous, je suis candidat aux élections municipales de Saint-Leu, qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.



Ayant fait l’union avec Frédéric CANTINA, un autre candidat portant les mêmes valeurs, nous formerons ainsi pour le bien de notre commune, une équipe de dialogue et de consensus pour tous les Saint-Leusiens réunis, sans ego en exergue.



Nous porterons aux municipales une équipe nouvelle, solide, experte et passionnée, consciente de la réalité d'un quotidien de plus en plus difficile. Ma candidature, sans étiquette, en toute indépendance des partis politiques, vise à rassembler tous les citoyens de Saint-Leu, vivant ce quotidien, pleurant nos besoins, soucieux de notre environnement, de l'aménagement de notre territoire, de l'avenir de nos enfants et du bien vivre ensemble basé sur des liens intergénérationnels.



Nos équipes se sont rassemblées sous le nom : « ENSEMB’LEU » qui caractérise notre union afin de collaborer et de créer une véritable force active et innovatrice pour Saint-Leu. L'union est une nécessité et la seule alternative crédible, si on veut avancer sur de nouvelles bases, s'ouvrir à d'autres possibilités, avoir la chance de repartir plus sainement et plus sereinement. Nous devons conjuguer nos forces et nos compétences pour y arriver.



Tout engagement politique résulte des difficultés que nous rencontrons au quotidien. Notre commune a besoin de retrouver son dynamisme, sa fierté et son ouverture d'esprit. Notre projet sera résolument économique, social et écologique car il est primordial de produire de la richesse en tenant compte de l’environnement, avant d'en distribuer et non l’inverse. Une nouvelle impulsion est nécessaire pour redonner à Saint-Leu le changement souhaité. Sa diversité géographique et sa jeunesse sont le pilier de ses atouts exceptionnels. Notre projet se veut concis, précis, crédible, réalisable et juste, en toute transparence de nos agissements.



Avec votre confiance et votre soutien, nous prenons aujourd'hui l'engagement de faire de Saint-Leu, une commune écologique et moderne, marquée par un développement économique raisonné, soucieuse de solidarité et de justice sociale, une proximité réelle et durable.



Nous allons en parallèle recréer une démocratie de proximité en redonnant des budgets et des responsabilités aux différents quartiers afin d’organiser leurs priorités.



Nous avons le devoir de protéger l'identité de Saint-Leu, affirmer son authenticité, assurer son rayonnement et son attractivité. Dans ce contexte de la vie si difficile, nous comptons mettre du bon sens et de l’écoute autour de nous. « Notre avenir, il faut le rendre possible » a dit Saint- Exupéry. Avec vous et en toute confiance nous pourrons assurer notre demain.



Agir ENSEMB’LEU pour mieux construire l’avenir de notre commune et le bien vivre de tous ses habitants c'est notre engagement. Loyauté Engagement Unité.



« SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN » (proverbe africain) Frédéric CANTINA : Avoir de nouveau confiance ! Il le faut.

ENSEMB’LEU, nous voulons, revenir à un mieux vivre par des actions concrètes et réalisables, remédier à l'indifférence, à la fragilité, à la précarité, à l'individualisme en restant attentifs, actifs et vigilants.



« La sagesse et le discernement » c'est ce qui déterminera notre engagement. Nous fixerons ce cap pendant la campagne et nous considérons dès à présent que notre mandat sera pour nous tous, une réussite, une vraie réalisation.



FORCE ET CONVICTIONS, c'est ENSEMB'LEU que tout est possible.







