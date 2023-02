A la Une . Enseignement en distanciel pour les écoles et le collège de Salazie

Le Rectorat de La Réunion annonce le passage en enseignement en distanciel pour les écoles et le collège de Salazie entre le 6 et le 8 février : Par NP - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 17:26

Le rectorat porte à la connaissance des familles qu’en raison des problèmes de circulation sur la route de Salazie un enseignement en distanciel est mis en place à compter du lundi 6 février et jusqu’au mercredi 8 février inclus pour les élèves des sept écoles du cirque (primaire Roland Sellier, primaire Frédéric Sisahaye, primaire René Payet, élémentaire Alice Hoareau, primaire Myriam Maillot, maternelle Mare à Vieille Place, primaire Maximilienne Lambert) et du collège Auguste Lacaussade.



Les écoles accueilleront les élèves dont les enseignants pourront être présents et ceux sans solution de garde. Les familles sont informées individuellement.



Le collège restera également ouvert pour l’accueil des enfants ne disposant pas de matériel informatique ou sans solution de garde.