Communiqué Enseignement du créole à l'école : L’IGESR rend son rapport

L'IGESR (Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche) a rendu un rapport relatif à l'"évaluation des dispositifs favorisant la prise en compte des situations de plurilinguisme mis en place dans les académies d’Outre-mer et à Wallis-et-Futuna". Le communiqué du CREFOM (Conseil Représentatif des Français d'Outre-mer) à ce sujet : Par N.P - Publié le Jeudi 4 Février 2021 à 17:58 | Lu 124 fois

Le CREFOM se félicite de la parution d’un rapport de l’Inspection Générale de l’Education du Sport et de la Recherche (IGESR) sur l’enseignement des langues régionales outre-mer intitulé « Evaluation des dispositifs favorisant la prise en compte des situations de plurilinguisme mis en place dans les académies d’Outre-mer et à Wallis-et-Futuna. »



Ce rapport répond à la demande que le CREFOM avait formulée en août 2019 au conseiller spécial de M. Jean Michel BLANQUER, ministre de l’Education Nationale, lors de sa visite dans l’île à l’occasion de la rentrée scolaire, demande officiellement exprimée ensuite dans un courrier du président du CREFOM Daniel DALIN en date du 15 septembre 2019 au ministre de l’Education Nationale.



L’objectif assigné à cette demande était de faire évaluer les dispositifs existants sur l’enseignement du créole dans l’Académie de La Réunion et dans les autres départements d’outre-mer (DOM) par l’IGESR afin d’avoir des critères pertinents dans un même cadre légal.



Le CREFOM remercie le ministre de l’Education Nationale d’avoir donné suite à sa demande et félicite les inspecteurs de l’IGESR pour le travail approfondi qu’ils ont effectué et qui fera date dans l’enseignement du créole à l’école.



Le CREFOM se réjouit que dans son rapport, L’IGESR émette un certain nombre de recommandations visant à exploiter plus efficacement les langues régionales d’outre-mer dans les écoles publiques. Il exprime sa satisfaction de voir que la recommandation n°3 répond directement à une de ses demandes :



« Offrir à tous les enseignants affectés en Outre-mer, en amont de la rentrée scolaire, un dispositif conséquent d’accueil (avec journées d’information et de formation, et livret d’accueil), visant à les sensibiliser au plurilinguisme et à la diversité linguistique et culturelle, comme le propose le Livre bleu outremer. Ce dispositif devra intégrer des modules obligatoires et facultatifs d’initiation au FLE / FLS, et à l’approche comparative des langues. »



La conclusion du rapport satisfait pleinement le CREFOM car elle est en cohérence avec ses objectifs :

« Partant du principe que le plurilinguisme est une chance qui peut devenir un atout pour la France et que toutes les langues maternelles de France ont droit de cité à l’École, ces propositions s’articulent autour d’un cadre national défini et clarifié. Ce dernier serait à décliner au niveau de chaque académie ou vice-rectorat en fonction de la situation scolaire et des spécificités linguistiques de chaque territoire ultramarin, comme cela est déjà le cas en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour les raisons liées notamment à leurs statuts particuliers. »…



Le CREFOM continuera à oeuvrer tant auprès des autorités ministérielles (Education Nationale, culture et Outre-mer) qu’auprès de nos parlementaires pour que les préconisations de l’IGESR ne restent pas lettres mortes. Ainsi les recommandations contenues dans ce rapport pourraient alimenter les axes qu’aura à définir le rectorat au plan local dans le cadre du nouveau « Plan d’actions pour la langue et cultures régionales » sous l’égide du Conseil Académique Langues et Cultures Régionales (CALCR).



Richel SACRI - Délégué Régional

CREFOM REUNION