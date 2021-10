Enseignante menacée de mort à Saint-André : Une plainte a été déposée

Le communiqué du syndicat :



Intolérable !



De temps en temps, l’actualité vient nous rappeler que nous, les professeurs des écoles, ne sommes pas à l’abri des violences et des agressions verbales ou physiques.

C’est ce qui s’est passé ce mardi 26 octobre à l’école Félicienne-Jean de Saint-André.



L’intrusion d’un père de famille, après la classe, alors que les professeurs étaient en réunion dans la cantine, a provoqué un choc.



Une enseignante en particulier a été directement visée et menacée de mort. Elle est évidemment extrêmement choquée ; qui ne le serait à sa place !



Une plainte a été déposée, l’affaire suivra son cours, mais nous n’en resterons pas là.

Rappelons que « l’outrage adressé à une personne chargée d’une mission de service public est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500€ d’amende ».



Nous surveillons également les commentaires sur internet ayant un possible caractère diffamatoire.



Nous apportons notre soutien à toute l’équipe pédagogique qui a su réagir comme il le fallait, en faisant preuve de dignité, de calme, de sang-froid face à une déferlante d’énergie négative. On ne peut que les féliciter. N’oublions pas les enfants du périscolaire qui ont assisté à l’événement : il leur faudra à eux aussi un certain temps pour retrouver la sérénité à l’école.



Cette école de la République qui, justement, doit rester un sanctuaire ! Et dire que l’hommage à Samuel Paty c’était il y a moins de deux semaines… Inadmissible !



Pour le SNE, Syndicat National des Ecoles 974

Anthony Payet Jimmy Furcy