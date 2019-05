A la Une . Enseignant sanctionné après avoir parlé créole: Le Rectorat invite ...l'inspecteur à porter plainte



la vérité sur cette affaire qui remonte à décembre dernier. "C'est un mélange de fausse et contre vérité", déclare Jean-François Salles, inspecteur académique, adjoint au Recteur de La Réunion. "D'un incident banal, cela a pris des proportions disproportionnées", souligne-t-il.



En effet, suite à une agression de la directrice de l'école Laurent Vergès au Port en décembre dernier, le Rectorat a pris la décision d'envoyer un inspecteur académique, dans le but de rétablir l'ordre et de rassurer le personnel enseignant. Or pendant cette réunion, un professeur ne prenait la parole qu'en créole.



"D'un ton totalement courtois, l'inspecteur a demandé à l'enseignant de poursuivre en français car il ne comprenait pas tout", explique Jean-François Salles. L'enseignant en question aurait donc pris la mouche et n'aurait pas souhaité cesser de s'exprimer en créole. Ne voulant pas parler français, il aurait même quitté la réunion.



"C'est un véritable mauvais procès que ce professeur fait là"



"L'enseignant a donc effectivement été convoqué par l'inspection académique, mais non pas pour avoir parlé créole mais pour avoir manqué de respect et avoir eu un mauvais comportement", explique Jean-François Salles, qui poursuit également qu'"aucune sanction n'a été donnée, seulement un rappel à l'ordre et rappeler à ce professeur la déontologie et l'éthique de son métier".



Sur les 35 classes bilingues que compte l'île, la région du Port en détient 19. A elle seule, la commune du Port en regroupe 6 et est donc la plus engagée dans la créolité."C'est un véritable mauvais procès que ce professeur fait là, car l'école Laurent Vergès est même l'école pilote autour de la langue régionale", confie-t-il.



