National Enquête : un logiciel israélien suspecté d'avoir espionné de nombreux journalistes

Pegasus, c'est le nom d'un logiciel espion conçu en Israël et vendu aux Etats. Une enquête publiée par différents médias internationaux fait état d'une quantité impressionnante de journalistes dont le téléphone aurait été la cible de ce programme.

Mediapart et Le Canard Enchainé annoncent qu'ils vont porter plainte. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 à 08:03

Le logiciel mouchard Pegasus qui existe depuis 2011 fait parler de lui depuis ce lundi 19 juillet.



Développé par l'entreprise israélienne NSO Group et vendu exclusivement aux Etats, il permet d'aspirer toutes les données d'un téléphone portable sans que son propriétaire ne s'aperçoive de rien. Censé accompagner la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, il peut être installé à distance.



D'après une enquête menée par 17 médias dont Le Monde, The Guardian et le Washington Post, de nombreux journalistes auraient été victimes de ce programme espion ainsi que des patrons de presse français.



Les rédactions du Monde, du Canard enchaîné, du Figaro ou encore de l’Agence France Presse et de France Télévisions seraient concernées.



Les enquêteurs, sous la houlette de Forbidden Stories avec l’appui des experts d’Amnesty International, ont pu en effet consulter une liste de plus de 50 000 numéros de téléphone sélectionnés comme cibles potentielles de Pegasus depuis 2016 pour le compte d’une dizaine d’Etats, rapportent nos confrères du Monde.



La rédaction de Mediapart et du Canard Enchaîné indiquaient ce mardi matin qu'elles allaient porter plainte suite à des suspicions d'espionnage des téléphones de certains de leurs journalistes d'investigation par les services secrets marocains. Ces derniers ont réfuté ces allégations les qualifiant de "mensongères".



Selon Mediapart, l'espionnage aurait eu pour objectif de "faire taire les journalistes indépendants au Maroc".



"Ils ont eu accès à mes contacts, à toute notre vie privée, professionnelle", a dénoncé l’ancienne journaliste du Canard enchaîné Dominique Simonnot.



De nombreuses réactions se sont enchainées hier : "II va y avoir évidemment des enquêtes, des éclaircissements qui vont être demandés", a indiqué Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.



La haut-commissaire aux droits de l’homme de l’ONU a réclamé "une meilleure réglementation des technologies de surveillance. Les gouvernements devraient cesser immédiatement d’utiliser ces techniques de surveillance pour violer les droits humains, et doivent prendre des mesures concrètes pour protéger contre ces intrusions dans la vie privée en réglementant la distribution, l’utilisation et l’exportation de ces technologies de surveillance créées par d’autres", a souligné Michèle Bachelet.



De son côté, France Télévisions a confirmé qu'elle accompagnerait ses journalistes dans leurs procédures judiciaires, "mais à ce stade nous n’avons pas de confirmation officielle", a déclaré Laurent Guimier, directeur de l’information du groupe.