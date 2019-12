Enquête terrain Moutien: Le sort de J-P Virapoullé désormais entre les mains du Procureur

Alors qu'elle avait débuté suite au dépôt de plainte de Joé Bédier, l'enquête pour prise illégale d'intérêts portant sur l'acquisition par la mairie de Saint-André du terrain "Moutien" touche à sa fin. Jean-Paul Virapoullé a été entendu par les policiers de la brigade financière de Malartic, le 29 novembre dernier. L'affaire est désormais entre les mains du Procureur de la République, qui décidera de classer ou d'entamer des poursuites.Pour rappel, le conseiller d'opposition accusait le maire de Saint-André des conditions d'acquisition de cette case abandonnée de plus de 6 000 en plein centre-ville. La mairie aurait fait un chèque de 1,4 million d'euros, alors que cette dernière aurait dû être vendue aux enchères pour 630 000 euros. De plus, cette case aurait appartenue à une cousine de Jean-Paul Virapoullé, apprend-on dans les colonnes du JIR.Or ce dernier avait déjà fourni des documents prouvant son innocence. La dite cousine étant décédée en 2011, la succession avait été confiée aux "petits cousins" du maire saint-andréen, qui déclare toujours dans les colonnes du JIR "ce sont mes petits cousins au 5e degré, or, la prise illégale d'intérêts ne vise que les ascendants, les descendants et les parents du deuxième degré". Le journal a également mis la main sur les débuts de l'affaire, où la case était estimée à 1,9 million d'euros.