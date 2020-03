Enquête sur des suspicions de bourrage d'urne: Une conseillère municipale mise en examen

Le président du bureau de vote de Pierrefonds, une conseillère municipale et actuelle colistière sur la liste de Michel Fontaine pour les municipales ainsi qu'une militante ont, hier, été interrogés dans le cadre de l’enquête préliminaire sur des soupçons de bourrage d’urne dans des bureaux de vote de St-Pierre lors des européennes.Patricia Tayllamin, membre d'un bureau de vote, placée en garde-à-vue, a été présentée ce jour au juge d'instruction. La conseillère municipale a par la suite été mise en examen pour les faits de "modification des résultats d’un scrutin par acte frauduleux dans un bureau de vote", et a été placée sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de participer à la tenue d'un bureau de vote, indique le parquet ce jeudi soir dans un communiqué."Afin de mesurer l'ampleur des fraudes, les investigations ont concerné l'ensemble des bureaux, au travers de l'audition de plusieurs centaines d'électeurs"."Les investigations ont confirmé l'importance du processus de fraude, qui semble avoir bénéficié à une seule des listes en présence, lors des dernières élections européennes"."Cette enquête, longue et complexe, nécessitera encore de nombreux mois d'investigations, avant de pouvoir déterminer l'ampleur exacte de la fraude sur les 92 bureaux de la commune de St Pierre, ainsi que les responsabilités".La plainte déposée au commissariat de St-Pierre puis l’enquête préliminaire pour "modification des résultats d'un scrutin par acte frauduleux dans un bureau de vote" avait connu de nouveaux développements après la diffusion de vidéos par le site Médiapart. Ce délit est punissable d’une amende de 30 000 euros et de 2 ans d’emprisonnement.