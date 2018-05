Enquête publique sur l’utilisation d’explosifs à la carrière Dioré

Le public est invité à donner son avis à compter de ce mardi 22 mai sur l’utilisation d’explosifs dans le périmètre de la carrière de Dioré à Saint-André.



La demande d’utilisation d’explosifs a été déposée par la société Guintoli le 21 septembre 2017. Une demande en vue d’exploiter un stockage de boosters et de détonateurs.



L’avis d’enquête publique est consultable en mairies de Saint-André et de Bras-Panon pour une durée de 4 semaines. L’enquête s’achèvera le 20 juin.



En plus de la consultation ouverte au public, et qui intéressera forcément les riverains de cette carrière, les conseillers municipaux des deux villes concernées sont également invités, par la préfecture, à procéder à un vote pour avis.



À l’issue de cette consultation, un arrêté d’enregistrement assorti de prescriptions générales, éventuellement complétées par des prescriptions particulières ou un refus d’enregistrement sera publié après avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Suivra en toute fin un arrêté préfectoral qui fera autorité.